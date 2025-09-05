УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8889 відвідувачів онлайн
Новини Експорт нафти РФ
1 336 14

Угорщина купляє російську нафту, бо немає іншого вибору, - Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто сказав, що Будапешт не може відмовитись від російської нафти, бо нібито "не має іншого вибору".

Про це угорський міністр сказав на пресконференції після засідання угорсько-азербайджанського економічного комітету, його заяву цитує Telex, повідомляє Цензор.НЕТ.

Сійярто попросили прокоментувати нещодавню заяву президента США Дональда Трампа, в якій він закликав країни ЄС припинити купувати російську нафту.

"Угорщина відкрито купує російську нафту, бо не має іншого вибору, тоді як інші європейські країни таємно купують російську нафту обхідними шляхами, бо вона дешевша", - сказав глава МЗС Угорщини.

Читайте також: Трамп дуже незадоволений, що Угорщина та Словаччина купують російську нафту, - Зеленський

"А те, що Угорщина співпрацює з Росією в питаннях енергетичної безпеки, значною мірою пов'язано з тим, що Європейський Союз відхилив наше прохання про допомогу в збільшенні пропускної здатності газопроводів у Південно-Східній Європі... І замість того, щоб збільшити пропускну здатність альтернативного газопроводу, що веде до нас, Хорватія збільшила транзитну плату за транспортування в п'ять разів порівняно з європейським еталоном", - сказав угорський міністр.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський заявив, що американський лідер Дональд Трамп висловив своє незадоволення тим, що країни Європи продовжують купувати російську нафту, зокрема йдеться про Угорщину та Словаччину.

Читайте також: Індія продовжить купувати російську нафту, - міністерка фінансів Сітхараман

Автор: 

Угорщина (2457) нафта (5806) Трамп Дональд (7062) Сійярто Петер (398)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Нема вибору ? Просто з інших продавців відкату не буде
показати весь коментар
05.09.2025 18:51 Відповісти
+10
той хто підтримує вбивцю-є співучасником всіх злочинів вбивці...
показати весь коментар
05.09.2025 18:52 Відповісти
+7
Трамп дуже незадоволений, що, зокрема, Угорщина і Словаччина купують російську нафту
США відкрито говорять, що ці країни допомагають російській машині війни і нам потрібно все це зупиняти.
В наступні дні будемо спостерігати за шпагатом Фіцо та Орбана
показати весь коментар
05.09.2025 18:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нема вибору ? Просто з інших продавців відкату не буде
показати весь коментар
05.09.2025 18:51 Відповісти
Через Дружбу. Зеленський їм сприяє
показати весь коментар
05.09.2025 18:54 Відповісти
той хто підтримує вбивцю-є співучасником всіх злочинів вбивці...
показати весь коментар
05.09.2025 18:52 Відповісти
А бубочка кому ******** чи просто красиво рухається?
показати весь коментар
05.09.2025 18:55 Відповісти
Трамп дуже незадоволений, що, зокрема, Угорщина і Словаччина купують російську нафту
США відкрито говорять, що ці країни допомагають російській машині війни і нам потрібно все це зупиняти.
В наступні дні будемо спостерігати за шпагатом Фіцо та Орбана
показати весь коментар
05.09.2025 18:52 Відповісти
трампло ,сам в рашистському "шпагаті",так що мадярсько- словацьких друзів куйла він на шпагат не буде ставити
показати весь коментар
05.09.2025 19:59 Відповісти
Ой бідненькі, зараз розплачуся. 😭
Вся Європа може, а вони ні.
показати весь коментар
05.09.2025 19:22 Відповісти
А Україна обороняється щоб вижити, і атаки на нафтопровод "дружба" є елементом оборони що перерізає артерії яки живлять кацапську терористичну окупаційну та геноцидну війну в Україні. В нас теж немає іншого вибору, або ми вистоїм або счезнем.
показати весь коментар
05.09.2025 19:33 Відповісти
Вибір є завжди!
показати весь коментар
05.09.2025 19:37 Відповісти
Источников полно, просто дисконт отсутствует, смена источников увеличит цену на все, а для орбана это политическое самоубийство. Они там даже не приспособленцы, они реальные иждевенцы на шее у ЕС.
показати весь коментар
05.09.2025 19:40 Відповісти
Вони мають відкати від рф. Палаци будують
показати весь коментар
05.09.2025 19:42 Відповісти
П...ть,не мішки ворочвть.)).
показати весь коментар
05.09.2025 19:58 Відповісти
Трамп сделал жесткое предупреждение странам ЕС: Макрону, Стармеру.... прекратить финансировать Путина, покупая российскую нефть!?
Парадокс, даже, Украина финансирует Путина, покупая российское масло в Индии, где заводы перерабатывают российскую нефть!
показати весь коментар
05.09.2025 20:03 Відповісти
 
 