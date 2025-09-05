Угорщина купляє російську нафту, бо немає іншого вибору, - Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто сказав, що Будапешт не може відмовитись від російської нафти, бо нібито "не має іншого вибору".

Про це угорський міністр сказав на пресконференції після засідання угорсько-азербайджанського економічного комітету, його заяву цитує Telex, повідомляє Цензор.НЕТ.

Сійярто попросили прокоментувати нещодавню заяву президента США Дональда Трампа, в якій він закликав країни ЄС припинити купувати російську нафту.

"Угорщина відкрито купує російську нафту, бо не має іншого вибору, тоді як інші європейські країни таємно купують російську нафту обхідними шляхами, бо вона дешевша", - сказав глава МЗС Угорщини.

"А те, що Угорщина співпрацює з Росією в питаннях енергетичної безпеки, значною мірою пов'язано з тим, що Європейський Союз відхилив наше прохання про допомогу в збільшенні пропускної здатності газопроводів у Південно-Східній Європі... І замість того, щоб збільшити пропускну здатність альтернативного газопроводу, що веде до нас, Хорватія збільшила транзитну плату за транспортування в п'ять разів порівняно з європейським еталоном", - сказав угорський міністр.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський заявив, що американський лідер Дональд Трамп висловив своє незадоволення тим, що країни Європи продовжують купувати російську нафту, зокрема йдеться про Угорщину та Словаччину.

