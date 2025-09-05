5 квартир и внедорожник: САП требует конфисковать имущество "слуги народа" Марченко

Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в Высший антикоррупционный суд, чтобы признать необоснованными активы действующего народного депутата Украины.

Об этом сообщает пресс-служба САП, информирует Цензор.НЕТ.

Сообщается, что 1 сентября прокурор САП обратился в Высший антикоррупционный суд о признании необоснованными активов, которые в период 2021-2023 годов приобрел действующий народный депутат. Иск базировался на самостоятельно собранных доказательствах и материалах от детективов Национального антикоррупционного бюро во время досудебного расследования в уголовном производстве.

Исковое заявление касается:

5 квартир;

имущественных прав на квартиру;

автомобиля "Toyota Land Cruiser".

Общая стоимость активов - более 8,2 млн грн.

С целью сокрытия факта приобретения указанного имущества были приняты меры к оформлению права собственности на своего отца и сожительницу брата.

Анализом имущественного положения народного депутата Украины, членов его семьи и родственников установлена невозможность приобрести эти объекты за счет законных доходов.

Поэтому прокурор обратился в суд с иском о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства.

В САП не называют имени народного депутата. По информации, Центра противодействия коррупции речь идет о депутате от "Слуги народа" Людмиле Марченко.

В ЦПК также напомнили, что недавно Марченко голосовала за уничтожение НАБУ и САП, а также поддержала законопроект, которым ограничили доступ к реестрам недвижимости, чтобы скрыть коррупционные доходы.

Смотрите также: "Слуга народа" Марченко, которая во время обыска выбросила деньги за забор, выступает с трибуны в Раде. ВИДЕО

Дело "слуги народа" Людмилы Марченко

31 октября 2023 года НАБУ и САП завершили следствие по подозрению действующего народного депутата Людмилы Марченко и ее помощницы в злоупотреблении влиянием. Действия нардепа и ее помощницы были квалифицированы по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 УК Украины.

По данным следствия, депутат совместно со своей помощницей за денежное вознаграждение пообещала гражданину обеспечить принятие уполномоченным лицами областной военной администрации решения о разрешении на выезд за пределы Украины, а также внесение соответствующих сведений в Информационную систему "Шлях".

Читайте также: Ключевой свидетель подтвердил в суде факт передачи взятки "слуге народа" Марченко,- ВАКС