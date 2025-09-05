РУС
5 квартир и внедорожник: САП требует конфисковать имущество "слуги народа" Марченко

марченко

Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в Высший антикоррупционный суд, чтобы признать необоснованными активы действующего народного депутата Украины.

Об этом сообщает пресс-служба САП, информирует Цензор.НЕТ.

Сообщается, что 1 сентября прокурор САП обратился в Высший антикоррупционный суд о признании необоснованными активов, которые в период 2021-2023 годов приобрел действующий народный депутат. Иск базировался на самостоятельно собранных доказательствах и материалах от детективов Национального антикоррупционного бюро во время досудебного расследования в уголовном производстве.

Исковое заявление касается:

  • 5 квартир;
  • имущественных прав на квартиру;
  • автомобиля "Toyota Land Cruiser".

Общая стоимость активов - более 8,2 млн грн.

С целью сокрытия факта приобретения указанного имущества были приняты меры к оформлению права собственности на своего отца и сожительницу брата.

Анализом имущественного положения народного депутата Украины, членов его семьи и родственников установлена невозможность приобрести эти объекты за счет законных доходов.

Поэтому прокурор обратился в суд с иском о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства.

В САП не называют имени народного депутата. По информации, Центра противодействия коррупции речь идет о депутате от "Слуги народа" Людмиле Марченко.

В ЦПК также напомнили, что недавно Марченко голосовала за уничтожение НАБУ и САП, а также поддержала законопроект, которым ограничили доступ к реестрам недвижимости, чтобы скрыть коррупционные доходы.

Смотрите также: "Слуга народа" Марченко, которая во время обыска выбросила деньги за забор, выступает с трибуны в Раде. ВИДЕО

Дело "слуги народа" Людмилы Марченко

31 октября 2023 года НАБУ и САП завершили следствие по подозрению действующего народного депутата Людмилы Марченко и ее помощницы в злоупотреблении влиянием. Действия нардепа и ее помощницы были квалифицированы по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 УК Украины.

По данным следствия, депутат совместно со своей помощницей за денежное вознаграждение пообещала гражданину обеспечить принятие уполномоченным лицами областной военной администрации решения о разрешении на выезд за пределы Украины, а также внесение соответствующих сведений в Информационную систему "Шлях".

Читайте также: Ключевой свидетель подтвердил в суде факт передачи взятки "слуге народа" Марченко,- ВАКС

Автор: 

САП (2302) Центр противодействия коррупции (274) незаконное обогащение (159) Марченко Людмила (9)
Топ комментарии
+4
Здається що кожний депутат від "Слуг",кожний - хабарник і корупціонер.Вован назбирав їх,а вони гниди поЗЕленівші.
05.09.2025 22:04 Ответить
+3
Норм зе моносброд зібрав
05.09.2025 22:06 Ответить
+1
Ніколи "зе-слуги" свого не здадуть. На цьому і тримають владу. Кради, якщо щось, то прикриємо, відмажемо, випустимо, і до кордону проведемо. Але запам'ятайте - вам добре, поки Зеленского при владі тримаємо. Тому потрібно його протягти далі. Бо якщо прийде другий, то сяде багато!
05.09.2025 22:04 Ответить
Ніколи "зе-слуги" свого не здадуть. На цьому і тримають владу. Кради, якщо щось, то прикриємо, відмажемо, випустимо, і до кордону проведемо. Але запам'ятайте - вам добре, поки Зеленского при владі тримаємо. Тому потрібно його протягти далі. Бо якщо прийде другий, то сяде багато!
05.09.2025 22:04 Ответить
Ніхто не сяде - відкупляться, або в штати за мільйон стануть громадянами.
05.09.2025 22:55 Ответить
Перший дзвоник й до нього потрібно дослухатися, й нарешті почати повертати громадянам України те що в них десятиріччями крали.
05.09.2025 22:08 Ответить
Найшли до кого звертатись - ВАКС бувшого рига Олійника не захотів покарати - шоб другим неповадно було
05.09.2025 22:10 Ответить
это у нее 5 хрущей?
05.09.2025 22:16 Ответить
еще одна корабельная сосна. баб да. баба баба да...
05.09.2025 22:36 Ответить
Шановний, вона страшна, як ядерна війна😳
05.09.2025 22:57 Ответить
Це якась неправильна марченко. Я стільки не вип'ю
05.09.2025 23:04 Ответить
Мар(одер)ченко.
05.09.2025 23:13 Ответить
За даними слідства, депутатка спільно зі своєю помічницею за грошову винагороду пообіцяла громадянину забезпечити прийняття уповноваженим особами обласної військової адміністрації рішення про дозвіл на виїзд за межі України, а також внесення відповідних відомостей до Інформаційної системи "Шлях".
05.09.2025 23:14 Ответить
 
 