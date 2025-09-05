УКР
5 квартир і позашляховик: САП вимагає конфіскувати майно "слуги народу" Марченко

марченко

Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася до Вищого антикорупційного суду, щоб визнати необґрунтованими активи чинного народного депутата України.

Про це повідомляє пресслужба САП, інформує Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що 1 вересня прокурор САП звернувся до Вищого антикорупційного суду про визнання необґрунтованими активів, які в період 2021–2023 років набув чинний народний депутат. Позов базувався на самостійно зібраних доказах і матеріалах від детективів Національного антикоруційного бюро під час досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Позовна заява стосується:

  • 5 квартир;
  • майнові права на квартиру;
  • автомобіль "Toyota Land Cruiser".

Загальна вартість активів – понад 8,2 млн грн.

З метою приховання факту набуття вказаного майна було вжито заходи до оформлення права власності на свого батька та співмешканку брата.

Аналізом майнового стану народного депутата України, членів його сім’ї та родичів встановлено неможливість набути ці об’єкти за рахунок законних доходів.

Відтак прокурор звернувся до суду з позовом про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави.

У САП не називають імені народного депутата. За інформацією, Центру протидії корупції йдеться про депутатку від "Слуги народу" Людмилу Марченко.

У ЦПК також нагадали, що нещодавно Марченко голосувала за знищення НАБУ і САП, а також підтримала законопроєкт, яким обмежили доступ до реєстрів нерухомості, щоб приховати корупційні статки.

Дивіться також: "Слуга народу" Марченко, яка під час обшуку викинула гроші за паркан, виступає з трибуни в Раді. ВIДЕО

Справа "слуги народу" Людмили Марченко

31 жовтня 2023 року НАБУ і САП завершили слідство за підозрою чинної народної депутатки Людмили Марченко та її помічниці у зловживанні впливом. Дії нардепки та її помічниці було кваліфіковано за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 КК України.

За даними слідства, депутатка спільно зі своєю помічницею за грошову винагороду пообіцяла громадянину забезпечити прийняття уповноваженим особами обласної військової адміністрації рішення про дозвіл на виїзд за межі України, а також внесення відповідних відомостей до Інформаційної системи "Шлях".

Читайте також: Ключовий свідок підтвердив у суді факт передачі хабаря "слузі народу" Марченко,- ВАКС

САП (2479) Центр протидії корупції (291) незаконне збагачення (210) Марченко Людмила (11)
+4
Здається що кожний депутат від "Слуг",кожний - хабарник і корупціонер.Вован назбирав їх,а вони гниди поЗЕленівші.
показати весь коментар
05.09.2025 22:04 Відповісти
+3
Норм зе моносброд зібрав
показати весь коментар
05.09.2025 22:06 Відповісти
+1
Ніколи "зе-слуги" свого не здадуть. На цьому і тримають владу. Кради, якщо щось, то прикриємо, відмажемо, випустимо, і до кордону проведемо. Але запам'ятайте - вам добре, поки Зеленского при владі тримаємо. Тому потрібно його протягти далі. Бо якщо прийде другий, то сяде багато!
показати весь коментар
05.09.2025 22:04 Відповісти
