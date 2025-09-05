На фронте зафиксировано 122 боевых столкновения, больше всего — на Покровском и Новопавловском направлениях, — Генштаб

С начала этих суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 122 боевых столкновения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Сегодня российские войска нанесли два ракетных и 54 авиационных удара, применив шесть ракет и сбросив 79 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли 1 970 дронов-камикадзе и осуществили 3 565 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отражают пять штурмовых действий оккупантов. Кроме того, враг нанес 11 авиационных ударов, сбросив 29 управляемых бомб, а также совершил 169 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи Волчанска.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка и Колесниковка. Украинские защитники остановили шесть вражеских атак, до сих пор идет одно боевое столкновение.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 086 220 человек (+810 за сутки), 11 159 танков, 32 435 артсистем, 23 243 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Боевые действия на Донетчине

На Лиманском направлении российские захватчики 15 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Андреевка, Дружелюбовка, Колодязи, Дробышево и в сторону Ольговки и Шандриголово. Бои не утихают в двух локациях.

Двенадцать штурмовых действий войск противника отразили украинские защитники на Северском направлении - оккупанты пытались продвинуться вблизи Григорьевки, Серебрянки, Дроновки, Федоровки, Выемки и в направлении Дибровы.

Две вражеские атаки отразили наши защитники в районе Ступочек на Краматорском направлении.

На Торецком направлении россияне 11 раз шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах Плещеевки, Русиного Яра и Полтавки. Силы обороны остановили все вражеские атаки.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 38 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Родинское, Новоэкономическое, Маяк, Рубежное, Сухой Яр, Шевченко, Луч, Покровск, Котлино, Удачное, Дачное и в направлении Филии и Новопавловки. До сих пор продолжаются четыре боевых столкновения. По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 132 оккупанта, из них 80 - безвозвратно. Также украинские воины уничтожили девять автомобилей, 19 беспилотных летательных аппаратов, четыре единицы специальной техники; поврежден один пункт управления беспилотными летательными аппаратами и два вражеских орудия.

На Новопавловском направлении враг 22 раза пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Филия, Поддубное, Александроград, Воскресенка, Темировка, Шевченко, Малиевка, Камышеваха. Бои продолжаются в четырех локациях.

Читайте: Россия потеряла 1 млн солдат убитыми и ранеными, чтобы захватить 1% территории Украины, - Макрон

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении Силы обороны отразили одну атаку захватчиков в сторону Степногорска. Враг нанес авиационный удар по населенному пункту Новоадриевка.

На Приднепровском направлении украинские воины отразили три атаки оккупантов. Львов подвергся удару неуправляемыми авиационными ракетами.

На остальных направлениях - без особых изменений.