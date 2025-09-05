РУС
2 824 11

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 086 220 человек (+810 за сутки), 11 159 танков, 32 435 артсистем, 23 243 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Потери РФ на 5 сентября

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 086 220 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 5.09.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 086 220 (+810) человек
  • танков - 11 159 (+2) единиц
  • боевых бронированных машин - 23 243 (+2) единицы
  • артиллерийских систем - 32 435 (+50) единиц
  • РСЗО - 1480 (+1) единиц
  • средств ПВО - 1216 (+1) единиц
  • самолетов - 422 (+0) единицы
  • вертолетов - 341 (+0) единица
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 56 267 (+222) единиц
  • крылатых ракет - 3686 (+0) единиц
  • кораблей/катеров - 28 (+0) единиц
  • подводных лодок - 1 (+0) единица
  • автомобильной техники и автоцистерн - 60 831 (+139) единица
  • специальной техники - 3956 (+0) единиц.

Россия потеряла 1 млн солдат убитыми и ранеными, чтобы захватить 1% территории Украины, - Макрон

+14
Я під столом. Кацапи знайшли чим пишатися:
Россия стала мировым лидером в области протезирования благодаря "СВО", заявила замминистра обороны РФ и племянница Путина Анна Цивилёва.
«Участники СВО позволили выйти нам на флагманский уровень, мы выше многих стран», - отметила она.
показать весь комментарий
05.09.2025 07:14
+10
Минув 4216 день москальсько-української війни.
195! одиниць знищеної техніки та 810 чумардосів за день.
Броня мінімум - 4. Арта, ППО та логістика добре.
Сукупна броня закрила чергову сотню з трудом.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 086 000 це більше, ніж все населення Рязанської області.
показать весь комментарий
05.09.2025 08:29
+9
Хай ще похваляться числом померлих на полі бою, від відсутності своєчасної меддопомоги, та "ампутантів"... Військові медики знають "ефект першої години" - якщо меддопомога надана якнайшвидше, то вона рятує багато життів, а поранених - від "затяжеління"... А у них принцип - "Наступление - любой ценой! Раненые сами себе помощь аказывают, и дабираются к санитарам, самастаятельна...". Тому в них багато помирає на полі бою, а ті, хто добрався до медиків, часто заклишаються без кінцівок, бо проходить більше часу, після накладення жгутів, і рятувать кінцівку пізно...
У нас теж "не все гладко", і такі випадки теж трапляються... Але ж процент МЕНШИЙ!!! Тому кацапам є чим "ПИШАТЬСЯ"...
показать весь комментарий
05.09.2025 07:35
05.09.2025 07:14
05.09.2025 07:35
05.09.2025 07:43
05.09.2025 08:21
05.09.2025 09:58
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показать весь комментарий
05.09.2025 07:56
Утилізація моськовського лайна триває !!Слава ЗСУ !! ))
показать весь комментарий
05.09.2025 07:58
Минув 4216 день москальсько-української війни.
195! одиниць знищеної техніки та 810 чумардосів за день.
Броня мінімум - 4. Арта, ППО та логістика добре.
Сукупна броня закрила чергову сотню з трудом.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 086 000 це більше, ніж все населення Рязанської області.
показать весь комментарий
05.09.2025 08:29
показать весь комментарий
05.09.2025 08:38
Після того, як промайнув полустанок "Міліон, міліон орків" - напевне, почали реальні цифри показувати...
показать весь комментарий
05.09.2025 09:56
Не переживай... Кацапня уже "переналаштувалася"... Уж "с каждава утюга" трублять, а наші "зрадойоби" підхоплюють цифру у 1, 6 мільйона "салдат ВСУ", убитими та пораненими...
Насправді, втрати, у кацапів, у зведеннях, стали менші, бо і у них резерви вичерпуються... Та й осінь наступає... Літній "генеральний наступ", потроху, "затухає"...
показать весь комментарий
05.09.2025 10:36
 
 