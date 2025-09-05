Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 086 220 человек (+810 за сутки), 11 159 танков, 32 435 артсистем, 23 243 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 086 220 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 5.09.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1 086 220 (+810) человек

танков - 11 159 (+2) единиц

боевых бронированных машин - 23 243 (+2) единицы

артиллерийских систем - 32 435 (+50) единиц

РСЗО - 1480 (+1) единиц

средств ПВО - 1216 (+1) единиц

самолетов - 422 (+0) единицы

вертолетов - 341 (+0) единица

БПЛА оперативно-тактического уровня - 56 267 (+222) единиц

крылатых ракет - 3686 (+0) единиц

кораблей/катеров - 28 (+0) единиц

подводных лодок - 1 (+0) единица

автомобильной техники и автоцистерн - 60 831 (+139) единица

специальной техники - 3956 (+0) единиц.

