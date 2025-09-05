2 824 11
Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 086 220 человек (+810 за сутки), 11 159 танков, 32 435 артсистем, 23 243 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 086 220 человек российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 5.09.25 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1 086 220 (+810) человек
- танков - 11 159 (+2) единиц
- боевых бронированных машин - 23 243 (+2) единицы
- артиллерийских систем - 32 435 (+50) единиц
- РСЗО - 1480 (+1) единиц
- средств ПВО - 1216 (+1) единиц
- самолетов - 422 (+0) единицы
- вертолетов - 341 (+0) единица
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 56 267 (+222) единиц
- крылатых ракет - 3686 (+0) единиц
- кораблей/катеров - 28 (+0) единиц
- подводных лодок - 1 (+0) единица
- автомобильной техники и автоцистерн - 60 831 (+139) единица
- специальной техники - 3956 (+0) единиц.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Россия стала мировым лидером в области протезирования благодаря "СВО", заявила замминистра обороны РФ и племянница Путина Анна Цивилёва.
«Участники СВО позволили выйти нам на флагманский уровень, мы выше многих стран», - отметила она.
У нас теж "не все гладко", і такі випадки теж трапляються... Але ж процент МЕНШИЙ!!! Тому кацапам є чим "ПИШАТЬСЯ"...
195! одиниць знищеної техніки та 810 чумардосів за день.
Броня мінімум - 4. Арта, ППО та логістика добре.
Сукупна броня закрила чергову сотню з трудом.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 086 000 це більше, ніж все населення Рязанської області.
Насправді, втрати, у кацапів, у зведеннях, стали менші, бо і у них резерви вичерпуються... Та й осінь наступає... Літній "генеральний наступ", потроху, "затухає"...