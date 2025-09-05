2 203 8
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 086 220 осіб (+810 за добу), 11 159 танків, 32 435 артсистем, 23 243 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 086 220 осіб російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 5.09.25 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 086 220 (+810) осіб
- танків - 11 159 (+2) од
- бойових броньованих машин – 23 243 (+2) од
- артилерійських систем – 32 435 (+50) од
- РСЗВ - 1480 (+1) од
- засоби ППО - 1216 (+1) од
- літаків - 422 (+0) од
- гелікоптерів - 341 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 56 267 (+222)
- крилаті ракети - 3686 (+0)
- кораблі / катери - 28 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 60 831 (+139)
- спеціальна техніка - 3956 (+0)
Россия стала мировым лидером в области протезирования благодаря "СВО", заявила замминистра обороны РФ и племянница Путина Анна Цивилёва.
«Участники СВО позволили выйти нам на флагманский уровень, мы выше многих стран», - отметила она.
У нас теж "не все гладко", і такі випадки теж трапляються... Але ж процент МЕНШИЙ!!! Тому кацапам є чим "ПИШАТЬСЯ"...
195! одиниць знищеної техніки та 810 чумардосів за день.
Броня мінімум - 4. Арта, ППО та логістика добре.
Сукупна броня закрила чергову сотню з трудом.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 086 000 це більше, ніж все населення Рязанської області.