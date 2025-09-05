УКР
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 086 220 осіб (+810 за добу), 11 159 танків, 32 435 артсистем, 23 243 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Втрати РФ на 5 вересня

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 086 220 осіб російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 5.09.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 086 220 (+810) осіб
  • танків - 11 159 (+2) од
  • бойових броньованих машин – 23 243 (+2) од
  • артилерійських систем – 32 435 (+50) од
  • РСЗВ - 1480 (+1) од
  • засоби ППО - 1216 (+1) од
  • літаків - 422 (+0) од
  • гелікоптерів - 341 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 56 267 (+222)
  • крилаті ракети - 3686 (+0)
  • кораблі / катери - 28 (+0)
  • підводні човни - 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 60 831 (+139)
  • спеціальна техніка - 3956 (+0)

Також читайте: Росія втратила 1 млн солдатів убитими та пораненими, щоб захопити 1% території України, - Макрон

армія рф (18602) Генштаб ЗС (7204) ліквідація (4421) знищення (8157)
Я під столом. Кацапи знайшли чим пишатися:
Россия стала мировым лидером в области протезирования благодаря "СВО", заявила замминистра обороны РФ и племянница Путина Анна Цивилёва.
«Участники СВО позволили выйти нам на флагманский уровень, мы выше многих стран», - отметила она.
показати весь коментар
05.09.2025 07:14 Відповісти
Хай ще похваляться числом померлих на полі бою, від відсутності своєчасної меддопомоги, та "ампутантів"... Військові медики знають "ефект першої години" - якщо меддопомога надана якнайшвидше, то вона рятує багато життів, а поранених - від "затяжеління"... А у них принцип - "Наступление - любой ценой! Раненые сами себе помощь аказывают, и дабираются к санитарам, самастаятельна...". Тому в них багато помирає на полі бою, а ті, хто добрався до медиків, часто заклишаються без кінцівок, бо проходить більше часу, після накладення жгутів, і рятувать кінцівку пізно...
У нас теж "не все гладко", і такі випадки теж трапляються... Але ж процент МЕНШИЙ!!! Тому кацапам є чим "ПИШАТЬСЯ"...
показати весь коментар
05.09.2025 07:35 Відповісти
Тут варто взяти до уваги рівень їхнього протезування. Дерев'яна нога і гак замість руки. Мій побратим отримав ********* біопротеза. Висока ампутація, але ходить. Машину тільки довелося переробити. Живе повним життям, дружина взагалі його не бачить. По всіх ставках області літає.
показати весь коментар
05.09.2025 07:43 Відповісти
Та бачив я рівень їх "протезування"... "Руку-протез". Скинули фотографію, товаришу, родичі з Росії... У них сусід з таким, ходить... "Буратіну" бачив? Ото така рука... Лаковане дерево... Товариш сміявся - у діда-фронтовика, з 1944-го, теж протез руки, був... Так він хоч і був дерев"яний, але обтягнутий гумою, тілесного кольору...
показати весь коментар
05.09.2025 08:21 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показати весь коментар
05.09.2025 07:56 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває !!Слава ЗСУ !! ))
показати весь коментар
05.09.2025 07:58 Відповісти
Минув 4216 день москальсько-української війни.
195! одиниць знищеної техніки та 810 чумардосів за день.
Броня мінімум - 4. Арта, ППО та логістика добре.
Сукупна броня закрила чергову сотню з трудом.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 086 000 це більше, ніж все населення Рязанської області.
показати весь коментар
05.09.2025 08:29 Відповісти
показати весь коментар
05.09.2025 08:38 Відповісти
 
 