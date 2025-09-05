На фронті зафіксовано 122 боєзіткнення, найбільше - на Покровському та Новопавлівському напрямках, - Генштаб

Від початку цієї доби, станом на 22:00, на фронті відбулося 122 бойові зіткнення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Сьогодні російські війська завдали двох ракетних та 54 авіаційних ударів, застосувавши шість ракет та скинувши 79 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили 1 970 дронів-камікадзе та здійснили 3 565 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Бойові дії на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбивають п’ять штурмових дій окупантів. Крім того, ворог завдав 11 авіаційних ударів, скинувши 29 керованих бомб, а також здійснив 169 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

Бойові дії на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу Вовчанська.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районах населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка та Колісниківка. Українські захисники зупинили шість ворожих атак, дотепер точиться одне бойове зіткнення.

Читайте також: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 086 220 осіб (+810 за добу), 11 159 танків, 32 435 артсистем, 23 243 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Бойові дії на Донбасі

На Лиманському напрямку російські загарбники 15 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Андріївка, Дружелюбівка, Колодязі, Дробишеве та в бік Ольгівки й Шандриголового. Бої не вщухають у двох локаціях.

Дванадцять штурмових дій військ противника відбили українські захисники на Сіверському напрямку — окупанти намагалися просунутися поблизу Григорівки, Серебрянки, Дронівки, Федорівки, Виїмки та у напрямку Діброви.

Дві ворожі атаки відбили наші оборонці в районі Ступочок на Краматорському напрямку.

На Торецькому напрямку росіяни 11 разів йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах Плещіївки, Русиного Яру та Полтавки. Сили оборони зупинили всі ворожі атаки.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 38 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Новоекономічне, Маяк, Рубіжне, Сухий Яр, Шевченко, Промінь, Покровськ, Котлине, Удачне, Дачне та у напрямку Філії й Новопавлівки. Досі тривають чотири бойові зіткнення. За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 132 окупанти, із них 80 — безповоротно. Також українські воїни знищили дев’ять автомобілів, 19 безпілотних літальних апаратів, чотири одиниці спеціальної техніки; пошкоджено один пункт управління безпілотними літальними апаратами та дві ворожі гармати.

На Новопавлівському напрямку ворог 22 рази намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Зелений Гай, Філія, Піддубне, Олександроград, Воскресенка, Темирівка, Шевченко, Маліївка, Комишуваха. Бої тривають у чотирьох локаціях.

Читайте: Росія втратила 1 млн солдатів убитими та пораненими, щоб захопити 1% території України, - Макрон

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку супротивник наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили одну атаку загарбників у бік Степногірська. Ворог завдав авіаційного удару по населеному пункту Новоадріївка.

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили три атаки окупантів. Львове зазнало удару некерованими авіаційними ракетами.

На решті напрямків — без особливих змін.