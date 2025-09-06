РУС
Новости Атака шахедов на Киевщину
Силы ПВО работают в Киевской области по российским беспилотникам

В ночь на субботу, 6 сентября, в Киевской области работали Силы противовоздушной обороны по вражеским беспилотникам.

Об этом сообщает Киевская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксирован БпЛА. Силы ПВО работают по цели. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", - сказано в сообщении.

Жителей области призвали соблюдать информационную тишину - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников.

Ранее сообщалось, что вечером 5 сентября российские захватчики запустили ударные дроны для атаки по Украине.

Читайте также: Рашисты атаковали Киевщину "шахедами": произошел пожар между домами в Вышгороде

беспилотник (4195) Киевская область (4321) атака (506)
