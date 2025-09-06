Силы ПВО работают в Киевской области по российским беспилотникам
В ночь на субботу, 6 сентября, в Киевской области работали Силы противовоздушной обороны по вражеским беспилотникам.
Об этом сообщает Киевская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксирован БпЛА. Силы ПВО работают по цели. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", - сказано в сообщении.
Жителей области призвали соблюдать информационную тишину - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников.
Ранее сообщалось, что вечером 5 сентября российские захватчики запустили ударные дроны для атаки по Украине.
