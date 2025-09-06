Сили ППО працюють на Київщині по російських безпілотниках

У ніч на суботу, 6 вересня, в Київській області працювали Сили протиповітряної оборони по ворожих безпілотниках.

Про це повідомляє Київська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілі. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - сказано в повідомленні.

Мешканців області закликали дотримуватися інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників.

Раніше повідомлялося, що ввечері 5 вересня російські загарбники запустили ударні дрони для атаки по Україні.

