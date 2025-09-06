РУС
Ограниченные возможности Европы в обороне подчеркивают ее зависимость от помощи США, - Bloomberg.

Европа зависит от помощи США

Лидеры европейских стран, у которых возникли серьезные пробелы в оборонных возможностях, до сих пор надеются, что президент США Дональд Трамп все-таки предоставит Украине конкретные гарантии безопасности, даже несмотря на то, что достижение мирного соглашения представляется все менее вероятным.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB, об этом пишет Bloomberg.

Так, Европа имеет серьезные пробелы в сфере космической разведки и наблюдения, а также в интегрированной системе противовоздушной и противоракетной обороны - это именно те направления, в которых "Коалиция желающих" под руководством Великобритании и Франции рассчитывает получить помощь США.

Согласно данным отчета Международного института стратегических исследований (IISS), опубликованного на этой неделе, Европе понадобился бы 1 триллион долларов, чтобы заменить традиционные военные возможности США, выделенные для этого региона.

В докладе также отмечается, что континент должен полагаться на Белый дом как в военном, так и в экономическом плане, чтобы усилить давление на Путина. Действительно, немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил недавно, что Европе не хватает влияния, чтобы заставить Россию прекратить войну.

Также читайте: НАТО станет сильнее. Европа не имеет выбора перед лицом агрессии РФ, - премьер Нидерландов Схооф

Кроме того, США обеспечивают большую часть разведки, наблюдения и рекогносцировки НАТО, включая спутники, что оказалось критически важным в ответ на вторжение российского диктатора Владимира Путина в Украину.

Отмечается, что замена этого будет стоить Европе 4,8 миллиарда долларов, согласно отчету "Прогресс и недостатки в обороне Европы". Европейские чиновники говорят, что США должны продолжать обеспечивать это согласно мирному соглашению, чтобы украинские и европейские силы могли быть предупреждены о любом нарушении Россией.

У Европы также нет своих систем интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны большой дальности, способных сбивать баллистические ракеты - эту миссию почти полностью выполняют американские системы Patriot.

Также читайте: США сократят помощь по безопасности странам Европы, граничащим с РФ, - FT

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в своей речи на Пражском оборонном саммите IISS заявил, что европейские союзники должны в пять раз увеличить количество систем противовоздушной и противоракетной обороны.

В свою очередь, министр обороны Швеции Пол Йонсон отметил, что Европа сделала значительные инвестиции в последние годы, но сейчас задача состоит в том, чтобы "превратить экономическое влияние в боевую силу" путем ускорения развития промышленной базы континента.

Так чому маючи обмежені можливості в обороні - Європа одочасно має необмежені ресурси балаканини, запевнень і зустрічей? Тоді робіть як каже США.
06.09.2025 16:41 Ответить
Є величезна прірва між справді хотіти і реально могти. Бачимо вперте бажання "не помічати" загрози зі Сходу. Балачки про обмежені фінанси годяться тільки для немовлят. Величезні кошти витрачаються на всіляких чорних, палестинських та інших буцім біженців. Живуть в Європі по 15-25 років, так мало, що не бажають легально працювати, так і мову окрім самих необхідних фраз не знають и не бажають знати.
Недоброї пам'яті Гітлер за 6 років створив армію, яка змогла на рівних тягатись з антигітлерівською коаліцією і тільки катастрофічно обмежені ресурси привели до відомого фіналу. Але з 2022 року в Європі "кінь не валявся", бо не розуміють , що у росіян ідея-фікс - імперія від Аляски до Ла-Маншу.
06.09.2025 18:48 Ответить
ВВП Європи майже як у США - а в військовому плані слабачки
06.09.2025 16:43 Ответить
500000000 європа просить допомоги у 300000000 США щоб здолати 140000000 москальщину . Білібірда якась виходить .
06.09.2025 16:49 Ответить
Стісняюсь спитать: а хто ж це обмежив можливості Європи?
06.09.2025 16:59 Ответить
ЄС слабкі вони дуже звикли до жиру. І якщо їм запропонують жир! І при цьому повну недоторканність. То хто зна як вони себе поведуть на рахунок українців. Я їм не вірю так як і сша . А ми залишаємося сам на сам. То в мене питання до зеєврейобидлоти що ви курви накоїли
06.09.2025 17:40 Ответить
Європа взагалі беззбройна. Вони перестали помічати в якому світі знаходяться. Які країни навколо них, що вони роблять. Головне питання дати свободу геям, трансам, муслімам і нігерам
06.09.2025 18:04 Ответить
До речі, американський нігер вбив ножем українку в метро. Просто бо захотів. І це світ в якому біла людина дозволила панувати над собою і себе принижувати. Далі буде гірше.
06.09.2025 18:05 Ответить
If a corporation was governed by employees, they would just vote for raising their wages and reducing the working hours rather than for capital investment and increasing the profitability goals. Such corporation will fail in no time. Therefore, no corporation in the US allows rank-and-file employees anywhere near decision making.
06.09.2025 18:42 Ответить
 
 