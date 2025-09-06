Ограниченные возможности Европы в обороне подчеркивают ее зависимость от помощи США, - Bloomberg.

Лидеры европейских стран, у которых возникли серьезные пробелы в оборонных возможностях, до сих пор надеются, что президент США Дональд Трамп все-таки предоставит Украине конкретные гарантии безопасности, даже несмотря на то, что достижение мирного соглашения представляется все менее вероятным.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB, об этом пишет Bloomberg.

Так, Европа имеет серьезные пробелы в сфере космической разведки и наблюдения, а также в интегрированной системе противовоздушной и противоракетной обороны - это именно те направления, в которых "Коалиция желающих" под руководством Великобритании и Франции рассчитывает получить помощь США.

Согласно данным отчета Международного института стратегических исследований (IISS), опубликованного на этой неделе, Европе понадобился бы 1 триллион долларов, чтобы заменить традиционные военные возможности США, выделенные для этого региона.

В докладе также отмечается, что континент должен полагаться на Белый дом как в военном, так и в экономическом плане, чтобы усилить давление на Путина. Действительно, немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил недавно, что Европе не хватает влияния, чтобы заставить Россию прекратить войну.

Также читайте: НАТО станет сильнее. Европа не имеет выбора перед лицом агрессии РФ, - премьер Нидерландов Схооф

Кроме того, США обеспечивают большую часть разведки, наблюдения и рекогносцировки НАТО, включая спутники, что оказалось критически важным в ответ на вторжение российского диктатора Владимира Путина в Украину.

Отмечается, что замена этого будет стоить Европе 4,8 миллиарда долларов, согласно отчету "Прогресс и недостатки в обороне Европы". Европейские чиновники говорят, что США должны продолжать обеспечивать это согласно мирному соглашению, чтобы украинские и европейские силы могли быть предупреждены о любом нарушении Россией.

У Европы также нет своих систем интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны большой дальности, способных сбивать баллистические ракеты - эту миссию почти полностью выполняют американские системы Patriot.

Также читайте: США сократят помощь по безопасности странам Европы, граничащим с РФ, - FT

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в своей речи на Пражском оборонном саммите IISS заявил, что европейские союзники должны в пять раз увеличить количество систем противовоздушной и противоракетной обороны.

В свою очередь, министр обороны Швеции Пол Йонсон отметил, что Европа сделала значительные инвестиции в последние годы, но сейчас задача состоит в том, чтобы "превратить экономическое влияние в боевую силу" путем ускорения развития промышленной базы континента.