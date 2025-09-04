США сократят помощь в области безопасности странам Европы, граничащим с РФ, - FT

США намерены постепенно прекратить программы помощи в области безопасности для европейских армий, расположенных вдоль границы с Россией, поскольку Вашингтон призывает континент больше платить за собственную оборону.

Об этом пишет Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

На прошлой неделе представители Пентагона сообщили европейским дипломатам, что США больше не будут финансировать программы по подготовке и оснащению вооруженных сил восточноевропейских стран, которые окажутся на передовой в случае любого конфликта с Россией, сообщили источники издания, знакомые с этим вопросом.

Расходы на программу Пентагона, которая подпадает под полномочия, известные как раздел 333, должны быть согласованы с Конгрессом США, но администрация Трампа не просила дополнительных средств. Уже утвержденные средства будут доступны до конца сентября 2026 года.

Представитель Белого дома заявил, что этот шаг соответствует усилиям президента Дональда Трампа по "переоценке и перераспределению" внешней помощи и соответствует указу, который он издал в первый день своего пребывания в должности.

"Это действие было скоординировано с европейскими странами в соответствии с указом и давним акцентом президента на том, чтобы Европа брала на себя большую ответственность за свою оборону", - заявил представитель.

Под давлением Трампа союзники США по НАТО в июне согласились увеличить свои расходы на оборону до 5% ВВП.

Согласно оценкам помощников Сената, сокращение финансирования по разделу 333 повлияет на программу с глобальным бюджетом более 1 млрд долларов, что потенциально может привести к сокращению сотен миллионов долларов, которые США направляют странам, граничащим с Россией.

Пентагон не сообщил законодателям точную сумму, которая будет сокращена.

"Европейские правительства были удивлены этой информацией и пытаются получить дополнительные подробности от Вашингтона, по словам двух дипломатов, которые были проинформированы об обсуждении", - добавляет FT.

В Европе также пытаются оценить потенциальные последствия решения США и то, смогут ли там компенсировать американские средства для укрепления европейской безопасности, сказал FT один из дипломатов.

