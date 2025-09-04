РУС
США сократят помощь в области безопасности странам Европы, граничащим с РФ, - FT

США хотят урезать помощь странам Европы на границе с Россией

США намерены постепенно прекратить программы помощи в области безопасности для европейских армий, расположенных вдоль границы с Россией, поскольку Вашингтон призывает континент больше платить за собственную оборону.

Об этом пишет Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

На прошлой неделе представители Пентагона сообщили европейским дипломатам, что США больше не будут финансировать программы по подготовке и оснащению вооруженных сил восточноевропейских стран, которые окажутся на передовой в случае любого конфликта с Россией, сообщили источники издания, знакомые с этим вопросом.

Расходы на программу Пентагона, которая подпадает под полномочия, известные как раздел 333, должны быть согласованы с Конгрессом США, но администрация Трампа не просила дополнительных средств. Уже утвержденные средства будут доступны до конца сентября 2026 года.

Представитель Белого дома заявил, что этот шаг соответствует усилиям президента Дональда Трампа по "переоценке и перераспределению" внешней помощи и соответствует указу, который он издал в первый день своего пребывания в должности.

"Это действие было скоординировано с европейскими странами в соответствии с указом и давним акцентом президента на том, чтобы Европа брала на себя большую ответственность за свою оборону", - заявил представитель.

Под давлением Трампа союзники США по НАТО в июне согласились увеличить свои расходы на оборону до 5% ВВП.

Согласно оценкам помощников Сената, сокращение финансирования по разделу 333 повлияет на программу с глобальным бюджетом более 1 млрд долларов, что потенциально может привести к сокращению сотен миллионов долларов, которые США направляют странам, граничащим с Россией.

Пентагон не сообщил законодателям точную сумму, которая будет сокращена.

"Европейские правительства были удивлены этой информацией и пытаются получить дополнительные подробности от Вашингтона, по словам двух дипломатов, которые были проинформированы об обсуждении", - добавляет FT.

В Европе также пытаются оценить потенциальные последствия решения США и то, смогут ли там компенсировать американские средства для укрепления европейской безопасности, сказал FT один из дипломатов.

+15
Все, як хотів пуйло
04.09.2025 21:24 Ответить
+10
А чого ще чекати від агента кремля!?
04.09.2025 21:26 Ответить
+8
Срані америкоси відібрали ЯЗ а тепер крутіться як хочете. Якщо вже всі в тому числі і сша вийшли з Будапештського меморандуму і всіх остальних оборонних союзів то потрібно повертати ЯЗ хоча б середньої і малої дальності. А сша нехай іде лісом зі своїми подачками, якщо такі прошені. Скоро нікому нах. не потрібна буде американська зброя. Та ж Німеччина колись воювала з усім світом і нівкого не просила допомоги
04.09.2025 21:27 Ответить
Прибалтика напряглася.
04.09.2025 21:23 Ответить
Ти раденький?
04.09.2025 21:24 Ответить
Чесно, десь, да, але в іншому безпеку свою треба будувати самостійно, не оглядаючись на інших, це я і про ЄС і Європу.
04.09.2025 21:28 Ответить
На сегодня самый реальный военный союз это страны Скандинавии,Балтики и Великобритания и не очень надежный пока союз Польши,Германии и Франции.
04.09.2025 21:38 Ответить
І це нормально, треба надіятись на себе.
04.09.2025 22:16 Ответить
А вони і не розслаблялись, бо ще до Трапа було цікаве питання, а будуть реально воювати страни НАТО проти РФ?
04.09.2025 21:35 Ответить
Прибалтика - eta chto ?
04.09.2025 21:48 Ответить
так рашисти називають країни Балтики
04.09.2025 21:55 Ответить
І деякі неграмотні жителі України, які їдять в голову російськомовний контент.
04.09.2025 22:19 Ответить
Добре вибачте Країни Балтії.
04.09.2025 22:15 Ответить
04.09.2025 22:29 Ответить
Все, як хотів пуйло
04.09.2025 21:24 Ответить
Все, як хотів Трапм.
04.09.2025 21:38 Ответить
як раз *****.
04.09.2025 22:19 Ответить
Сильно, дуже могутня відповідь.
Писець.
Думаю що чутки правильні про те що трампа навіть в туалет супроводжують щоб не обгидив штані чи не забув чого воно туди пішло.
04.09.2025 21:25 Ответить
Оце правильне рішення.
США больше нєхатят карміть нахлебнікав іс Єврасаюза!
04.09.2025 21:26 Ответить
якби європка захотіла, то виділила б зі свого бюджета в 500 000 000 000 000 євро трошки бабла, і замінувала б нафуй весь кордон з рашкою на три км вглиб рашки.
04.09.2025 22:01 Ответить
Фєдя, ти знов виліз із нори? Трамполюби в Україні ж вимерли. Ти останній з роду?
показать весь комментарий
04.09.2025 22:20 Ответить
показать весь комментарий
04.09.2025 22:22 Ответить
Та да, Труп " ваш", да, Хвєдя?
04.09.2025 22:31 Ответить
привіт, Ыстомін. Що там ваша подолярня? тримаєтеся?
04.09.2025 22:34 Ответить
А оті гроші, що з допомоги країнам ЄС, США направлять на підтримку гешефтних схем з московитами, чи на закупівлю «ніжок Буша» для ********** голодних ??
04.09.2025 21:26 Ответить
тобі віддадуть
04.09.2025 21:28 Ответить
Фєдя, ти знов виліз із нори? Трамполюби в Україні ж вимерли. Ти останній з роду?
04.09.2025 22:21 Ответить
за однакові коменти банять.
04.09.2025 22:23 Ответить
А чого ще чекати від агента кремля!?
04.09.2025 21:26 Ответить
Через це, і фунікулер у Португалії упав??
04.09.2025 21:35 Ответить
такі да...трамп ,ху* ло та сі , дуженько прискорюють геополітичний розклад ,у цих трьох 100% неонацизм пре з усіх мість ...
04.09.2025 21:27 Ответить
Срані америкоси відібрали ЯЗ а тепер крутіться як хочете. Якщо вже всі в тому числі і сша вийшли з Будапештського меморандуму і всіх остальних оборонних союзів то потрібно повертати ЯЗ хоча б середньої і малої дальності. А сша нехай іде лісом зі своїми подачками, якщо такі прошені. Скоро нікому нах. не потрібна буде американська зброя. Та ж Німеччина колись воювала з усім світом і нівкого не просила допомоги
04.09.2025 21:27 Ответить
Після Трампа, США доведеться кілька поколінь повертати свою репутацію, думаю, це взагалі вже не можливо. Світ погоджувався на домінування доллара, взамін на гарантії безпеки, дозволяючи Штатам розподіляти американську інфляцію, рівномірно на всю Планету. Тому вони і живуть краще за всіх, бо мають печатний станок з баксами. Але схоже, що цьому приходить кінець. Рижий покидьок буде проклятий американцями навіки.
04.09.2025 21:57 Ответить
Нігуя собі! - а ше вчора давав запевнення презу Польщі шо може її підсилити
04.09.2025 21:28 Ответить
Черговий доказ того, що Трамп недієздатний. Він запросто міг забути про вчорашній візит преза Польщі. Його більше тривожить, щоб памперс в штанах не протік, ніж війна в Европі.
04.09.2025 22:01 Ответить
Європі *
04.09.2025 22:19 Ответить
за рахунок Європи трамп підгонить польщі і зброю і солдат. звісно, якщо європі потрібно укріпляти кордони з рашкою. а якщо не потрібно, то європка гроші не виділить.
04.09.2025 22:03 Ответить
Фєдя, ти знов виліз із нори? Трамполюби в Україні ж вимерли. Ти останній з роду?
04.09.2025 22:22 Ответить
ПАТУЖНО....Китай підтримує союзників, США піднімає лапки і йде плакатись
04.09.2025 21:29 Ответить
Вашингтон закликає континент більше платити за власну оборону.
Ось це правильне рішення. За все у цьому житті треба платити. Тільки чим ми платитимемо якщо колись вступимо до НАТО? Конституцією в яку внесли це НАТО?
04.09.2025 21:31 Ответить
Свіженький, три тижні
04.09.2025 22:23 Ответить
не пройшло й два тижні!! ))
04.09.2025 21:32 Ответить
План Трампа, який він чітко та послідовно виконує десь з минулого року, попутно неся усіякий бред та ахінею, ругає Зельку за костюм і т.д.. Можете думати, що Путін його дурить, чи сам Трап не знає, що робить із-за маразма, ну думайте.
04.09.2025 21:32 Ответить
Держборг уже абсурдні 38 трильйон доларів. А вони всьому світу гроші роздавали. Ідіоти.
04.09.2025 21:36 Ответить
Дефолт їм не грозить - вони собі ше намалюють
04.09.2025 21:40 Ответить
НамЬОк на те шо досить круасанчики з кавою хавать в затишку. Треба і про безпеку думати...
04.09.2025 21:39 Ответить
Що не так про Трампа сказав португалець? Трамп це російський агент. За гроші, за ідею, за компромат. Попуй яким чином його прикрутили до кремлівських башен. Але факти вже лізуть всьому світу в очі. Дивно тільки чому в Оввальний кабінет цьому недоноску приносять секрети США. Чи це така шпигунська гра? І в ,,секретах,, тільки туфта.
04.09.2025 21:47 Ответить
я уявляю їх шок. Вони думали відсидітися за нашим спинами, чи америкосів, і тут таке западло. Трамп зрозумів що путін хворий на голову і вмиває руки.
"Ми будемо захищати кожен дюйм нато", казали вони. Ага
04.09.2025 21:48 Ответить
А де "Наталія Гончар", що викладає тут лекції, посилання на документи Білого дому? У Штатах день вже, прокинулась лекторка? Цікаво, що вона нам розкаже про те, як вони обирали ідіота керувати Штатами?
04.09.2025 21:49 Ответить
"[…] як вони обирали ідіота керувати Штатами?"

Десь так само, як українці свого…
04.09.2025 21:54 Ответить
Але в 2019 цю помилку виправили !
04.09.2025 22:10 Ответить
The Fifth Third обирала цього мудака, а не Наталя Гончар.
04.09.2025 22:11 Ответить
Дійсно, тут Китай, КНДР та росія плетуть заговори проти США. Плюс ще Індія доєдналася до них. Яка тут може бути допомога союзникам та ще й тим, хто межує росією?
04.09.2025 21:59 Ответить
АЛЯСКА..."трампло.,сідай в машину.Так ось .Ти поКи що живий,але як тільки не будеш робити те.що Тобі скаже куйло, БІЛЄТ ДО КАБЗОНА ВИПИШЕМО ДУЖЕ СКОРО..."ОК.ШЕФ...
04.09.2025 22:00 Ответить
От мразота
04.09.2025 22:08 Ответить
Всі мрії ***** здійснює ця стара абізяна.
04.09.2025 22:12 Ответить
Красноффффф
04.09.2025 22:16 Ответить
Скупий платить двічі ... тим більше , що це вже було в історії США - в результататі отримали Перл Харбор !
04.09.2025 22:21 Ответить
Ця біполярка вже задовбала. Знайдіть йому вже нормального лікаря накінець. Він же вгробить Штати до кОнца.....
04.09.2025 22:27 Ответить
 
 