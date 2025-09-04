УКР
Новини Безпека Європи Загроза агресії РФ для Європи
США скоротять безпекову допомогу країнам Європи, що межують з РФ, - FT

США хочуть урізати допомогу країнам Європи на кордоні з Росією

США мають намір поступово припинити програми допомоги в галузі безпеки для європейських армій, що розташовані вздовж кордону з Росією, оскільки Вашингтон закликає континент більше платити за власну оборону.

Про це пише Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

Минулого тижня представники Пентагону повідомили європейським дипломатам, що США більше не фінансуватимуть програми з підготовки та оснащення збройних сил східноєвропейських країн, які опиняться на передовій у разі будь-якого конфлікту з Росією, повідомили джерела видання, обізнані з цим питанням.

Витрати на програму Пентагону, яка підпадає під повноваження, відомі як розділ 333, повинні бути узгоджені з Конгресом США, але адміністрація Трампа не просила додаткових коштів. Вже затверджені кошти будуть доступні до кінця вересня 2026 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польща до 2027 року має намір ушестеро збільшити виробництво снарядів калібру 155 мм, - Туск

Представник Білого дому заявив, що цей крок відповідає зусиллям президента Дональда Трампа з "переоцінки та перерозподілу" зовнішньої допомоги й відповідає указу, який він видав у перший день свого перебування на посаді.

"Ця дія була скоординована з європейськими країнами відповідно до указу і давнього наголосу президента на тому, щоб Європа брала на себе більшу відповідальність за свою оборону", - заявив представник.

Під тиском Трампа союзники США по НАТО в червні погодилися збільшити свої витрати на оборону до 5% ВВП.

Читайте також: Зеленський провів розмову з прем’єром Естонії Міхалом: Рішення для безпеки України мають значення для всіх у Європі

Згідно з оцінками помічників Сенату, скорочення фінансування за розділом 333 вплине на програму з глобальним бюджетом понад 1 млрд доларів, що потенційно може призвести до скорочення сотень мільйонів доларів, які США надсилають країнам, що межують з Росією.

Пентагон не повідомив законодавцям точну суму, яка буде скорочена.

"Європейські уряди були здивовані цією інформацією і намагаються отримати додаткові подробиці від Вашингтона, за словами двох дипломатів, які були проінформовані про обговорення", - додає FT.

У Європі також намагаються оцінити потенційні наслідки рішення США і те, чи зможуть там компенсувати американські кошти для зміцнення європейської безпеки, сказав FT один з дипломатів.

Читайте також: Найнадійнішою гарантією безпеки для Європи є сильна українська армія, - Каллас

Автор: 

Топ коментарі
+15
Все, як хотів пуйло
04.09.2025 21:24 Відповісти
+10
А чого ще чекати від агента кремля!?
04.09.2025 21:26 Відповісти
+8
Срані америкоси відібрали ЯЗ а тепер крутіться як хочете. Якщо вже всі в тому числі і сша вийшли з Будапештського меморандуму і всіх остальних оборонних союзів то потрібно повертати ЯЗ хоча б середньої і малої дальності. А сша нехай іде лісом зі своїми подачками, якщо такі прошені. Скоро нікому нах. не потрібна буде американська зброя. Та ж Німеччина колись воювала з усім світом і нівкого не просила допомоги
04.09.2025 21:27 Відповісти
Прибалтика напряглася.
04.09.2025 21:23 Відповісти
Ти раденький?
04.09.2025 21:24 Відповісти
Чесно, десь, да, але в іншому безпеку свою треба будувати самостійно, не оглядаючись на інших, це я і про ЄС і Європу.
04.09.2025 21:28 Відповісти
На сегодня самый реальный военный союз это страны Скандинавии,Балтики и Великобритания и не очень надежный пока союз Польши,Германии и Франции.
04.09.2025 21:38 Відповісти
І це нормально, треба надіятись на себе.
04.09.2025 22:16 Відповісти
А вони і не розслаблялись, бо ще до Трапа було цікаве питання, а будуть реально воювати страни НАТО проти РФ?
04.09.2025 21:35 Відповісти
Прибалтика - eta chto ?
04.09.2025 21:48 Відповісти
так рашисти називають країни Балтики
04.09.2025 21:55 Відповісти
І деякі неграмотні жителі України, які їдять в голову російськомовний контент.
04.09.2025 22:19 Відповісти
Добре вибачте Країни Балтії.
04.09.2025 22:15 Відповісти
04.09.2025 22:29 Відповісти
Все, як хотів Трапм.
04.09.2025 21:38 Відповісти
як раз *****.
04.09.2025 22:19 Відповісти
Сильно, дуже могутня відповідь.
Писець.
Думаю що чутки правильні про те що трампа навіть в туалет супроводжують щоб не обгидив штані чи не забув чого воно туди пішло.
04.09.2025 21:25 Відповісти
Оце правильне рішення.
США больше нєхатят карміть нахлебнікав іс Єврасаюза!
04.09.2025 21:26 Відповісти
якби європка захотіла, то виділила б зі свого бюджета в 500 000 000 000 000 євро трошки бабла, і замінувала б нафуй весь кордон з рашкою на три км вглиб рашки.
04.09.2025 22:01 Відповісти
я про трампа в коментарі не писав, в тебе галюцинація
04.09.2025 22:22 Відповісти
Та да, Труп " ваш", да, Хвєдя?
04.09.2025 22:31 Відповісти
привіт, Ыстомін. Що там ваша подолярня? тримаєтеся?
04.09.2025 22:34 Відповісти
А оті гроші, що з допомоги країнам ЄС, США направлять на підтримку гешефтних схем з московитами, чи на закупівлю «ніжок Буша» для ********** голодних ??
04.09.2025 21:26 Відповісти
тобі віддадуть
04.09.2025 21:28 Відповісти
за однакові коменти банять.
04.09.2025 22:23 Відповісти
Через це, і фунікулер у Португалії упав??
04.09.2025 21:35 Відповісти
такі да...трамп ,ху* ло та сі , дуженько прискорюють геополітичний розклад ,у цих трьох 100% неонацизм пре з усіх мість ...
04.09.2025 21:27 Відповісти
Срані америкоси відібрали ЯЗ а тепер крутіться як хочете. Якщо вже всі в тому числі і сша вийшли з Будапештського меморандуму і всіх остальних оборонних союзів то потрібно повертати ЯЗ хоча б середньої і малої дальності. А сша нехай іде лісом зі своїми подачками, якщо такі прошені. Скоро нікому нах. не потрібна буде американська зброя. Та ж Німеччина колись воювала з усім світом і нівкого не просила допомоги
04.09.2025 21:27 Відповісти
Після Трампа, США доведеться кілька поколінь повертати свою репутацію, думаю, це взагалі вже не можливо. Світ погоджувався на домінування доллара, взамін на гарантії безпеки, дозволяючи Штатам розподіляти американську інфляцію, рівномірно на всю Планету. Тому вони і живуть краще за всіх, бо мають печатний станок з баксами. Але схоже, що цьому приходить кінець. Рижий покидьок буде проклятий американцями навіки.
04.09.2025 21:57 Відповісти
Нігуя собі! - а ше вчора давав запевнення презу Польщі шо може її підсилити
04.09.2025 21:28 Відповісти
Черговий доказ того, що Трамп недієздатний. Він запросто міг забути про вчорашній візит преза Польщі. Його більше тривожить, щоб памперс в штанах не протік, ніж війна в Европі.
показати весь коментар
04.09.2025 22:01 Відповісти
Європі *
04.09.2025 22:19 Відповісти
за рахунок Європи трамп підгонить польщі і зброю і солдат. звісно, якщо європі потрібно укріпляти кордони з рашкою. а якщо не потрібно, то європка гроші не виділить.
04.09.2025 22:03 Відповісти
ПАТУЖНО....Китай підтримує союзників, США піднімає лапки і йде плакатись
04.09.2025 21:29 Відповісти
Вашингтон закликає континент більше платити за власну оборону. Джерело: https://censor.net/ua/n3572308
Ось це правильне рішення. За все у цьому житті треба платити. Тільки чим ми платитимемо якщо колись вступимо до НАТО? Конституцією в яку внесли це НАТО?
04.09.2025 21:31 Відповісти
Свіженький, три тижні
показати весь коментар
04.09.2025 22:23 Відповісти
не пройшло й два тижні!! ))
04.09.2025 21:32 Відповісти
План Трампа, який він чітко та послідовно виконує десь з минулого року, попутно неся усіякий бред та ахінею, ругає Зельку за костюм і т.д.. Можете думати, що Путін його дурить, чи сам Трап не знає, що робить із-за маразма, ну думайте.
04.09.2025 21:32 Відповісти
Держборг уже абсурдні 38 трильйон доларів. А вони всьому світу гроші роздавали. Ідіоти.
показати весь коментар
04.09.2025 21:36 Відповісти
Дефолт їм не грозить - вони собі ше намалюють
04.09.2025 21:40 Відповісти
НамЬОк на те шо досить круасанчики з кавою хавать в затишку. Треба і про безпеку думати...
04.09.2025 21:39 Відповісти
Що не так про Трампа сказав португалець? Трамп це російський агент. За гроші, за ідею, за компромат. Попуй яким чином його прикрутили до кремлівських башен. Але факти вже лізуть всьому світу в очі. Дивно тільки чому в Оввальний кабінет цьому недоноску приносять секрети США. Чи це така шпигунська гра? І в ,,секретах,, тільки туфта.
04.09.2025 21:47 Відповісти
я уявляю їх шок. Вони думали відсидітися за нашим спинами, чи америкосів, і тут таке западло. Трамп зрозумів що путін хворий на голову і вмиває руки.
"Ми будемо захищати кожен дюйм нато", казали вони. Ага
04.09.2025 21:48 Відповісти
А де "Наталія Гончар", що викладає тут лекції, посилання на документи Білого дому? У Штатах день вже, прокинулась лекторка? Цікаво, що вона нам розкаже про те, як вони обирали ідіота керувати Штатами?
04.09.2025 21:49 Відповісти
"[…] як вони обирали ідіота керувати Штатами?"

Десь так само, як українці свого…
показати весь коментар
04.09.2025 21:54 Відповісти
Але в 2019 цю помилку виправили !
04.09.2025 22:10 Відповісти
А ти таки еталонний
04.09.2025 22:43 Відповісти
The Fifth Third обирала цього мудака, а не Наталя Гончар.
04.09.2025 22:11 Відповісти
Дійсно, тут Китай, КНДР та росія плетуть заговори проти США. Плюс ще Індія доєдналася до них. Яка тут може бути допомога союзникам та ще й тим, хто межує росією?
04.09.2025 21:59 Відповісти
АЛЯСКА..."трампло.,сідай в машину.Так ось .Ти поКи що живий,але як тільки не будеш робити те.що Тобі скаже куйло, БІЛЄТ ДО КАБЗОНА ВИПИШЕМО ДУЖЕ СКОРО..."ОК.ШЕФ...
04.09.2025 22:00 Відповісти
От мразота
04.09.2025 22:08 Відповісти
Всі мрії ***** здійснює ця стара абізяна.
04.09.2025 22:12 Відповісти
Красноффффф
04.09.2025 22:16 Відповісти
Скупий платить двічі ... тим більше , що це вже було в історії США - в результататі отримали Перл Харбор !
04.09.2025 22:21 Відповісти
Ця біполярка вже задовбала. Знайдіть йому вже нормального лікаря накінець. Він же вгробить Штати до кОнца.....
04.09.2025 22:27 Відповісти
 
 