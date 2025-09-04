США скоротять безпекову допомогу країнам Європи, що межують з РФ, - FT
США мають намір поступово припинити програми допомоги в галузі безпеки для європейських армій, що розташовані вздовж кордону з Росією, оскільки Вашингтон закликає континент більше платити за власну оборону.
Про це пише Financial Times, передає Цензор.НЕТ.
Минулого тижня представники Пентагону повідомили європейським дипломатам, що США більше не фінансуватимуть програми з підготовки та оснащення збройних сил східноєвропейських країн, які опиняться на передовій у разі будь-якого конфлікту з Росією, повідомили джерела видання, обізнані з цим питанням.
Витрати на програму Пентагону, яка підпадає під повноваження, відомі як розділ 333, повинні бути узгоджені з Конгресом США, але адміністрація Трампа не просила додаткових коштів. Вже затверджені кошти будуть доступні до кінця вересня 2026 року.
Представник Білого дому заявив, що цей крок відповідає зусиллям президента Дональда Трампа з "переоцінки та перерозподілу" зовнішньої допомоги й відповідає указу, який він видав у перший день свого перебування на посаді.
"Ця дія була скоординована з європейськими країнами відповідно до указу і давнього наголосу президента на тому, щоб Європа брала на себе більшу відповідальність за свою оборону", - заявив представник.
Під тиском Трампа союзники США по НАТО в червні погодилися збільшити свої витрати на оборону до 5% ВВП.
Згідно з оцінками помічників Сенату, скорочення фінансування за розділом 333 вплине на програму з глобальним бюджетом понад 1 млрд доларів, що потенційно може призвести до скорочення сотень мільйонів доларів, які США надсилають країнам, що межують з Росією.
Пентагон не повідомив законодавцям точну суму, яка буде скорочена.
"Європейські уряди були здивовані цією інформацією і намагаються отримати додаткові подробиці від Вашингтона, за словами двох дипломатів, які були проінформовані про обговорення", - додає FT.
У Європі також намагаються оцінити потенційні наслідки рішення США і те, чи зможуть там компенсувати американські кошти для зміцнення європейської безпеки, сказав FT один з дипломатів.
Писець.
Думаю що чутки правильні про те що трампа навіть в туалет супроводжують щоб не обгидив штані чи не забув чого воно туди пішло.
США больше нєхатят карміть нахлебнікав іс Єврасаюза!
Ось це правильне рішення. За все у цьому житті треба платити. Тільки чим ми платитимемо якщо колись вступимо до НАТО? Конституцією в яку внесли це НАТО?
"Ми будемо захищати кожен дюйм нато", казали вони. Ага
Десь так само, як українці свого…