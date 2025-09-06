Оккупанты нанесли удар дроном по Приморскому на Запорожье: погибла женщина

Российские захватчики ударили FPV-дроном по Приморскому в Запорожской области. В результате вражеской атаки погибла женщина.

Об этом в телеграм сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"56-летняя женщина погибла в результате вражеской атаки на Васильевский район. Россияне fpv-дроном ударили по Приморскому. Погибла местная жительница", - рассказал чиновник.

