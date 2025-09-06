РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10816 посетителей онлайн
Новости Атака БПЛА Запорожье
248 0

Оккупанты нанесли удар дроном по Приморскому на Запорожье: погибла женщина

дрон

Российские захватчики ударили FPV-дроном по Приморскому в Запорожской области. В результате вражеской атаки погибла женщина.

Об этом в телеграм сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"56-летняя женщина погибла в результате вражеской атаки на Васильевский район. Россияне fpv-дроном ударили по Приморскому. Погибла местная жительница", - рассказал чиновник.

Читайте также: Россияне атаковали Запорожский район, по меньшей мере, 9 "шахедами", ранен человек

Автор: 

Запорожская область (3491) атака (506) дроны (4561) Васильевский район (105) Приморское (21)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 