Окупанти вдарили дроном по Приморському на Запоріжжі: загинула жінка
Російські загарбники вдарили FPV-дроном по Приморському в Запорізькій області. Внаслідок ворожої атаки загинула жінка.
Про це в телеграм повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"56-річна жінка загинула внаслідок ворожої атаки на Василівський район. Росіяни fpv-дроном ударили по Приморському. Загинула місцева мешканка", - розповів посадовець.
