Окупанти вдарили дроном по Приморському на Запоріжжі: загинула жінка

Російські загарбники вдарили FPV-дроном по Приморському в Запорізькій області. Внаслідок ворожої атаки загинула жінка.

Про це в телеграм повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"56-річна жінка загинула внаслідок ворожої атаки на Василівський район. Росіяни fpv-дроном ударили по Приморському. Загинула місцева мешканка", - розповів посадовець.

