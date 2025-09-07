Украинская разведка анализирует военный потенциал КНР и новые виды вооружения, - ГУР

Украинская разведка исследует военный потенциал Китая, который продемонстрировали на саммите ШОС.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Пекин уделяет особое внимание войне в Украине и новым видам вооружения, которые применяются на поле боя.

"Мы работаем над этим (над анализом военного потенциала КНР, - ред.), но давайте скажем так: то, что они продемонстрировали, это еще раз подчеркивает наличие в КНР ядерной триады - это воздух, земля, море, у них есть новые наработки ракетного вооружения, и Китай имеет большой мобилизационный потенциал. Это самое основное. Плюс они четко изучают все, что связано с новым вооружением как Российской Федерации, так и с новым вооружением западных образцов, которое сейчас применяется на поле боя. Пекин очень пристально следит за войной, которая происходит у нас", - отметил Скибицкий.

