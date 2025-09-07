РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9823 посетителя онлайн
Новости Разведка Украины
1 221 6

Украинская разведка анализирует военный потенциал КНР и новые виды вооружения, - ГУР

Китай усилил контроль над экспортом товаров двойного использования

Украинская разведка исследует военный потенциал Китая, который продемонстрировали на саммите ШОС.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Пекин уделяет особое внимание войне в Украине и новым видам вооружения, которые применяются на поле боя.

"Мы работаем над этим (над анализом военного потенциала КНР, - ред.), но давайте скажем так: то, что они продемонстрировали, это еще раз подчеркивает наличие в КНР ядерной триады - это воздух, земля, море, у них есть новые наработки ракетного вооружения, и Китай имеет большой мобилизационный потенциал. Это самое основное. Плюс они четко изучают все, что связано с новым вооружением как Российской Федерации, так и с новым вооружением западных образцов, которое сейчас применяется на поле боя. Пекин очень пристально следит за войной, которая происходит у нас", - отметил Скибицкий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ планирует развитие танков, артиллерии и дронов на 2026-2037 годы, - ГУР

Автор: 

Китай (3168) ГУР (577)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
аналізує, в даний, конкретний момент?
чи, аналізує назагал?

але ж, саме головне, це звісно інтерв'ю!
таємні спецслужби не можуть аналізувати без софітів, відосиків, аплодисментів......
показать весь комментарий
07.09.2025 11:42 Ответить
Мені сподобались кітайськи літаки 5-го покоління. Яки іхали на трейлерах а не літали у повітрі. Цікаво, скільки муляжів з пофарбованой деревини та фанери пробемонстрував цей "пабядітель" у ДСВ, армія якого на чолі з Мао Дзедунов, виснаживала армію Японії стратегічним маневром - бігство від ворога?
показать весь комментарий
07.09.2025 11:43 Ответить
Це було китайське мабуть шосте плюс покоління.
Пʼяте ще літало, але невпевнено, через помітність радарами. Шосте ще в розробці. Шосте плюс - з радіопрозорих матеріалів (фанера, пенополістірол), переміщується трейлерами на зверхмалих висотах (ешелон близько 2 метрів від поверхні), із зверхмалою швидкістю. Радари на такий висоті не бачать, а ворожі винищувачи не атакують, бо швидкість цілі значно менша за швидкість їх звалювання
показать весь комментарий
07.09.2025 12:23 Ответить
І що ?
показать весь комментарий
07.09.2025 11:43 Ответить
Що робить розвідка і СБУ--повинні знати ТІЛЬКЕ вище керівництво,а в нас в цих структурах стало більше піарщиків і балаболів ніж фахових спеціалістів
показать весь комментарий
07.09.2025 11:48 Ответить
Ідіть ви в Ялту
показать весь комментарий
07.09.2025 13:25 Ответить
 
 