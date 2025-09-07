Украинская разведка анализирует военный потенциал КНР и новые виды вооружения, - ГУР
Украинская разведка исследует военный потенциал Китая, который продемонстрировали на саммите ШОС.
Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, Пекин уделяет особое внимание войне в Украине и новым видам вооружения, которые применяются на поле боя.
"Мы работаем над этим (над анализом военного потенциала КНР, - ред.), но давайте скажем так: то, что они продемонстрировали, это еще раз подчеркивает наличие в КНР ядерной триады - это воздух, земля, море, у них есть новые наработки ракетного вооружения, и Китай имеет большой мобилизационный потенциал. Это самое основное. Плюс они четко изучают все, что связано с новым вооружением как Российской Федерации, так и с новым вооружением западных образцов, которое сейчас применяется на поле боя. Пекин очень пристально следит за войной, которая происходит у нас", - отметил Скибицкий.
чи, аналізує назагал?
але ж, саме головне, це звісно інтерв'ю!
таємні спецслужби не можуть аналізувати без софітів, відосиків, аплодисментів......
Пʼяте ще літало, але невпевнено, через помітність радарами. Шосте ще в розробці. Шосте плюс - з радіопрозорих матеріалів (фанера, пенополістірол), переміщується трейлерами на зверхмалих висотах (ешелон близько 2 метрів від поверхні), із зверхмалою швидкістю. Радари на такий висоті не бачать, а ворожі винищувачи не атакують, бо швидкість цілі значно менша за швидкість їх звалювання