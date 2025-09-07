УКР
Новини Розвідка України
Українська розвідка аналізує військовий потенціал КНР та нові види озброєння, - ГУР

Китай посилив контроль над експортом товарів подвійного використання

Українська розвідка досліджує військовий потенціал Китаю, який продемонстрували на саміті ШОС.

Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв’ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Пекін приділяє особливу увагу війні в Україні та новим видам озброєння, які застосовуються на полі бою.

"Ми працюємо над цим (над аналізом військового потенціалу КНР, - ред.), але давайте скажемо так: те, що вони продемонстрували, це ще раз підкреслює наявність в КНР ядерної тріади - це повітря, земля, море, у них є нові напрацювання ракетного озброєння, і Китай має великий мобілізаційний потенціал. Це саме основне. Плюс вони чітко вивчають все, що пов'язано з новим озброєнням як Російської Федерації, так і з новим озброєнням західних зразків, яке зараз застосовується на полі бою. Пекін дуже прискіпливо слідкує за війною, яка відбувається у нас", - зазначив Скібіцький.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ планує розвиток танків, артилерії та дронів на 2026-2037 роки, - ГУР

Китай (4881) ГУР (658)
аналізує, в даний, конкретний момент?
чи, аналізує назагал?

але ж, саме головне, це звісно інтерв'ю!
таємні спецслужби не можуть аналізувати без софітів, відосиків, аплодисментів......
07.09.2025 11:42 Відповісти
Мені сподобались кітайськи літаки 5-го покоління. Яки іхали на трейлерах а не літали у повітрі. Цікаво, скільки муляжів з пофарбованой деревини та фанери пробемонстрував цей "пабядітель" у ДСВ, армія якого на чолі з Мао Дзедунов, виснаживала армію Японії стратегічним маневром - бігство від ворога?
07.09.2025 11:43 Відповісти
Це було китайське мабуть шосте плюс покоління.
Пʼяте ще літало, але невпевнено, через помітність радарами. Шосте ще в розробці. Шосте плюс - з радіопрозорих матеріалів (фанера, пенополістірол), переміщується трейлерами на зверхмалих висотах (ешелон близько 2 метрів від поверхні), із зверхмалою швидкістю. Радари на такий висоті не бачать, а ворожі винищувачи не атакують, бо швидкість цілі значно менша за швидкість їх звалювання
07.09.2025 12:23 Відповісти
І що ?
07.09.2025 11:43 Відповісти
Що робить розвідка і СБУ--повинні знати ТІЛЬКЕ вище керівництво,а в нас в цих структурах стало більше піарщиків і балаболів ніж фахових спеціалістів
07.09.2025 11:48 Відповісти
Ідіть ви в Ялту
07.09.2025 13:25 Відповісти
 
 