Українська розвідка аналізує військовий потенціал КНР та нові види озброєння, - ГУР
Українська розвідка досліджує військовий потенціал Китаю, який продемонстрували на саміті ШОС.
Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв’ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, Пекін приділяє особливу увагу війні в Україні та новим видам озброєння, які застосовуються на полі бою.
"Ми працюємо над цим (над аналізом військового потенціалу КНР, - ред.), але давайте скажемо так: те, що вони продемонстрували, це ще раз підкреслює наявність в КНР ядерної тріади - це повітря, земля, море, у них є нові напрацювання ракетного озброєння, і Китай має великий мобілізаційний потенціал. Це саме основне. Плюс вони чітко вивчають все, що пов'язано з новим озброєнням як Російської Федерації, так і з новим озброєнням західних зразків, яке зараз застосовується на полі бою. Пекін дуже прискіпливо слідкує за війною, яка відбувається у нас", - зазначив Скібіцький.
чи, аналізує назагал?
але ж, саме головне, це звісно інтерв'ю!
таємні спецслужби не можуть аналізувати без софітів, відосиків, аплодисментів......
Пʼяте ще літало, але невпевнено, через помітність радарами. Шосте ще в розробці. Шосте плюс - з радіопрозорих матеріалів (фанера, пенополістірол), переміщується трейлерами на зверхмалих висотах (ешелон близько 2 метрів від поверхні), із зверхмалою швидкістю. Радари на такий висоті не бачать, а ворожі винищувачи не атакують, бо швидкість цілі значно менша за швидкість їх звалювання