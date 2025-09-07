Українська розвідка аналізує військовий потенціал КНР та нові види озброєння, - ГУР

Українська розвідка досліджує військовий потенціал Китаю, який продемонстрували на саміті ШОС.

Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв’ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Пекін приділяє особливу увагу війні в Україні та новим видам озброєння, які застосовуються на полі бою.

"Ми працюємо над цим (над аналізом військового потенціалу КНР, - ред.), але давайте скажемо так: те, що вони продемонстрували, це ще раз підкреслює наявність в КНР ядерної тріади - це повітря, земля, море, у них є нові напрацювання ракетного озброєння, і Китай має великий мобілізаційний потенціал. Це саме основне. Плюс вони чітко вивчають все, що пов'язано з новим озброєнням як Російської Федерації, так і з новим озброєнням західних зразків, яке зараз застосовується на полі бою. Пекін дуже прискіпливо слідкує за війною, яка відбувається у нас", - зазначив Скібіцький.

