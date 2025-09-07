Сутки на Харьковщине: атаковано 14 населенных пунктов, шесть пострадавших, один погибший

Фото: Поліція Харківської області

За прошедшие сутки в Харьковской области зафиксированы вражеские удары по 14 населенным пунктам.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

В Купянске погибла 66-летняя женщина, пострадали 25-летний мужчина и еще одна пара лиц, данные которых устанавливаются. В Нечволодовке Кондрашевской громады пострадал 58-летний мужчина, в Приколотном Ольховатской громады - 53-летний мужчина, а в Осиново Купянской громады - 84-летний мужчина. Кроме того, в медучреждение доставлена 63-летняя женщина, раненная 5 сентября в Купянске.

Противник применял различные виды вооружения: 3 БпЛА типа "Герань-2", 2 БпЛА "Молния", 6 FPV-дронов и 2 БпЛА неустановленного типа.

Повреждена и разрушена гражданская инфраструктура:

Купянский район: частный и многоквартирный дома (г. Купянск), 2 частных дома (с. Новониколаевка, Нечволодовка), админздание и трактор (с. Приколотное);

Изюмский район: частный дом (с. Новоплатоновка), 4 частных дома (с. Андреевка);

Богодуховский район: 2 частных дома и автомобиль (с. Ковали);

Лозовской район: частный дом (с. Верхняя Самара).

