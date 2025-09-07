Доба на Харківщині: атаковано 14 населених пунктів, шість постраждалих, одна загибла

Фото: Поліція Харківської області

Протягом минулої доби в Харківській області зафіксовано ворожі удари по 14 населених пунктах.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

У Куп’янську загинула 66-річна жінка, постраждали 25-річний чоловік та ще одна пара осіб, дані яких встановлюються. У Нечволодівці Кіндрашівської громади постраждав 58-річний чоловік, у Приколотному Вільхуватської громади - 53-річний чоловік, а в Осиново Куп’янської громади - 84-річний чоловік. Крім того, до медзакладу доставлено 63-річну жінку, поранену 5 вересня у Куп’янську.

Противник застосовував різні види озброєння: 3 БПЛА типу "Герань-2", 2 БПЛА "Молнія", 6 FPV-дронів та 2 БПЛА невстановленого типу.

Пошкоджено та зруйновано цивільну інфраструктуру:

Куп’янський район: приватний і багатоквартирний будинки (м. Куп’янськ), 2 приватні будинки (с. Новомиколаївка, Нечволодівка), адмінбудівля та трактор (с. Приколотне);

Ізюмський район: приватний будинок (с. Новоплатонівка), 4 приватні будинки (с. Андріївка);

Богодухівський район: 2 приватні будинки та автомобіль (с. Ковалі);

Лозівський район: приватний будинок (с. Верхня Самара).

