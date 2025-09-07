РУС
Зеленский обсудил со Шмыгалем подготовку к заседанию "Рамштайна": Ожидаем новые пакеты поддержки

зеленський

Украина ожидает новые пакеты поддержки от партнеров по итогам заседания "Рамштайн".

Об этом в вечернем видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"На неделе сейчас будет встреча в формате "Рамштайн" - сегодня с министром обороны Украины Денисом Шмыгалем мы обсудили подготовку и приоритеты на переговоры в "Рамштайн". Ожидаем новые пакеты поддержки", - сказал глава государства.

Также Зеленский рассказал, что был на докладе и секретарь Совета безопасности и обороны Рустем Умеров.

"Мы готовим Ставку в ближайшие дни именно по технологическим аспектам нашей защиты и наших дальнобойных действий", - сообщил президент.

Ранее сообщалось, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров анонсировал заседание технологической Ставки верховного главнокомандующего.

Зеленский Владимир (21870) помощь и поддержка (887) Рамштайн (175)
