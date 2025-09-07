УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7533 відвідувача онлайн
Новини Засідання Рамштайну
45 0

Зеленський обговорив зі Шмигалем підготовку до засідання "Рамштайну": Очікуємо на нові пакети підтримки

зеленський

Україна очікує на нові пакети підтримки від партнерів за підсумками засідання "Рамштайну". 

Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"На тижні зараз буде зустріч у форматі "Рамштайн" – сьогодні з міністром оборони України Денисом Шмигалем ми обговорили підготовку та пріоритети на перемовини в "Рамштайні". Очікуємо на нові пакети підтримки", - сказав глава держави.

Також Зеленський розповів, що був на доповіді й секретар Ради безпеки та оборони Рустем Умєров.

"Ми готуємо Ставку найближчими днями саме щодо технологічних аспектів нашого захисту та наших далекобійних дій", - повідомив президент.

Раніше повідомлялося, що секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров анонсував засідання технологічної Ставки верховного головнокомандувача.

Дивіться також: Зеленський: Серед головних пріоритетів нашої роботи з партнерами – захист проти російських "шахедів" та ракет. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (25405) допомога і підтримка (1189) Рамштайн (181)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 