Зеленський обговорив зі Шмигалем підготовку до засідання "Рамштайну": Очікуємо на нові пакети підтримки
Україна очікує на нові пакети підтримки від партнерів за підсумками засідання "Рамштайну".
Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"На тижні зараз буде зустріч у форматі "Рамштайн" – сьогодні з міністром оборони України Денисом Шмигалем ми обговорили підготовку та пріоритети на перемовини в "Рамштайні". Очікуємо на нові пакети підтримки", - сказав глава держави.
Також Зеленський розповів, що був на доповіді й секретар Ради безпеки та оборони Рустем Умєров.
"Ми готуємо Ставку найближчими днями саме щодо технологічних аспектів нашого захисту та наших далекобійних дій", - повідомив президент.
Раніше повідомлялося, що секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров анонсував засідання технологічної Ставки верховного головнокомандувача.
