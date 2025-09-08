За сутки на фронте 156 боевых столкновений, больше всего атак отбито на Покровском и Новопавловском направлениях, - Генштаб

Всего за прошедшие сутки, 7 сентября 2025 года, на фронте было зафиксировано 156 боевых столкновений.

Удары по территории Украины

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных и 75 авиационных ударов, применил 16 ракет и 143 управляемые бомбы. Кроме этого, совершил 4703 обстрела, из них 184 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4679 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Новопавловка, Щербаки, Магдалиновка, Лукьяновское Запорожской области; Антоновка Херсонской области.

Удары по врагу

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили одно артиллерийское средство и три района сосредоточения личного состава противника.

Генштаб напоминает, что потери российских оккупационных войск за минувшие сутки составили 910 человек. Силы обороны Украины также обезвредили пять танков, четыре боевые бронированные машины, 29 артиллерийских систем, 461 беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня, пять ракет, 81 единицу автомобильной техники противника.

Обстановка на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили девять атак россиян. Противник нанес 15 авиационных ударов, в целом сбросил 38 управляемых авиационных бомб и совершил 216 артиллерийских обстрелов, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.

Обстановка на Харьковщине

За прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении произошло 14 боестолкновений в районах Волчанска, Амбарного и Каменки.

На Купянском направлении зафиксировано пять атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районе Купянска и в направлении Песчаного.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал 17 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Карповка, Грековка, Среднее и в направлении Дробышево, Шандрыголово, Дерилово.

На Северском направлении агрессор атаковал вблизи Серебрянки, Григорьевки и в направлении Ямполя и Северска. Всего за прошедшие сутки произошло 12 боестолкновений.

Также отмечается, что на Краматорском направлении Силы обороны отбили четыре вражеские атаки в районах Маркового, Орехово-Васильевки и в направлении Ступочек и Миньковки.

На Торецком направлении враг совершил восемь атак в районах Полтавки, Щербиновки и в направлении Плещиевки.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 43 атаки агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Вольное, Котлино, Новоподгороднее, Новоэкономическое, Родинское, Миролюбовка, Покровск, Зверево, Проминь, Лысовка, Удачное, Дачное, Новоукраинка и в сторону Новопавловки", - говорится в сообщении.

Обстановка на Юге

Как информирует Генштаб, на Новопавловском направлении Силы обороны отбили 22 вражеских штурма в районах Камышевахи, Зеленого Гая, Обратного, Ольговского, Александрограда и в направлении Ивановки, Сосновки, Филиала.

На Гуляйпольском направлении в течение прошедших суток враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении агрессор четыре раза атаковал позиции наших защитников в районе Плавней и в сторону Малой Токмачки, Степногорска и Новоданиловки.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, а также активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.