РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10427 посетителей онлайн
Новости Теневой флот России
968 12

Теневой флот России расширился несмотря на санкции

Теневой флот России. Почему он вырос несмотря на санкции?

Теневой флот нефтяных танкеров расширился после введения западных санкций против России из-за войны в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил главный экономист крупного трейдера Trafigura Саад Рахим.

"Из-за усиления санкций и ограничений размер (теневого флота. - Ред.) еще больше вырос", - сказал он.

Отмечается, что флот теневых танкеров в этом году рос медленнее, но флот продолжает расширяться, поскольку новые суда часто заменяют те, что внесены в черный список.

Читайте: Борьба с "теневым флотом" РФ: Норвегия вслед за Германией начнет проверять страховку танкеров

В то же время Рахим заявил, что американские пошлины пока имели ограниченное влияние на мировую экономику и спрос на топливо.

По его словам, производители устанавливают свои бюджеты капитальных затрат на ближайшие несколько месяцев с учетом цены на нефть в 60 долларов за баррель, что является уровнем безубыточности.

Также, отметил он, количество нефтяных вышек в США также уменьшилось, и ожидается, что добыча остановится на текущем уровне.

Также читайте: Танкеры из "теневого флота" РФ прибыли в Китай, - Reuters

Автор: 

нефть (1989) россия (97105) флот (832) танкер (154)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
санкції работают...Хто сумнівався ?
показать весь комментарий
08.09.2025 10:48 Ответить
+2
Яке коріння, таке і насіння!!!
Безкарність ******, від країн демократій Світу, посилює убивства Українців!! А Китай щось там розводить теревені про мір, труд, май, жвачку!!
показать весь комментарий
08.09.2025 10:51 Ответить
+2
Стосовно Китая то тут дивного немає нічого. Там комуняки при владі. А вони про мір та жвачку будуть теревенити постійно, а самі будуть робити зовсім інше. Так робили і совкові комуняки. Людям впарювали про равЄнство і братство, а самі жили на широку ногу, користувались всіма благами буржуйскАй цивілізації, а бидломасі було заборонено носити зачіски, ходити в джинсах, слухати Бітлз та ін., за кордон тільки в Болгарію і то якщо кАмісія разрЄшіт, за анекдот про руководітЬЄльЄй партії в дурку, або тюрягу. Єдине, що залишалось це хлЄб по 16-20 кАпЄЄк, пріма по 14 кАпЄЄк, кАВбаса по 2,2 руб але треба в черзі годину простояти і то якщо залишиться ну іще деякі радості жІзьні...
показать весь комментарий
08.09.2025 11:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
санкції работают...Хто сумнівався ?
показать весь комментарий
08.09.2025 10:48 Ответить
Всі сумнівались, а вони дійсно працюють...
на користь кацапью.
показать весь комментарий
08.09.2025 10:51 Ответить
"санкціі нам только на пользу" (С) *****...
І давно ви тут кацапам **********?
показать весь комментарий
08.09.2025 11:11 Ответить
Яке коріння, таке і насіння!!!
Безкарність ******, від країн демократій Світу, посилює убивства Українців!! А Китай щось там розводить теревені про мір, труд, май, жвачку!!
показать весь комментарий
08.09.2025 10:51 Ответить
Стосовно Китая то тут дивного немає нічого. Там комуняки при владі. А вони про мір та жвачку будуть теревенити постійно, а самі будуть робити зовсім інше. Так робили і совкові комуняки. Людям впарювали про равЄнство і братство, а самі жили на широку ногу, користувались всіма благами буржуйскАй цивілізації, а бидломасі було заборонено носити зачіски, ходити в джинсах, слухати Бітлз та ін., за кордон тільки в Болгарію і то якщо кАмісія разрЄшіт, за анекдот про руководітЬЄльЄй партії в дурку, або тюрягу. Єдине, що залишалось це хлЄб по 16-20 кАпЄЄк, пріма по 14 кАпЄЄк, кАВбаса по 2,2 руб але треба в черзі годину простояти і то якщо залишиться ну іще деякі радості жІзьні...
показать весь комментарий
08.09.2025 11:06 Ответить
Щось згадав. То ловили тих хто носив довге волосся, а потіх тих хто стригся налисо.
показать весь комментарий
08.09.2025 11:41 Ответить
Значить санкції фігові. Або вони не дієві. Вплив заходу вже значно зменшився. Треба відвойовувати своє, інакше забодають.
показать весь комментарий
08.09.2025 10:54 Ответить
вранці об'явили вже про новий лохопакет санкцій,в ньому куча завумних термінів з нулевим шансом на будь яке маніпулювання,наприклад криптобіржа🤣🤣🤣
показать весь комментарий
08.09.2025 11:04 Ответить
Та намана, не кіпішуйте. ***** здає нафту на межі прибутковості, а іноді і за межею. Грязьпром майже банкрот, нафтовидобуваючі компанії в фінінсовій сраці. Кожні наступні санкції дають привід хитрожопцям з Індії і Китаю зменшувати ціни.
Звичайно було б краще заткнути в ***** чопіка і шоб та нафта нікуди не йшла. Але це не реально в нинішнії умовах. А те, шо реально, і так дає непогані результати.
показать весь комментарий
08.09.2025 11:14 Ответить
Оце санкції! Не давлять а ще більше розвивають. От такі "помічники" друзяки.
показать весь комментарий
08.09.2025 11:30 Ответить
Тіньовий флот рашки зростає не "попри" санкції, а завдяки санкціям, саме це мав на увазі цей Рахім із Trafigura. Тобто, рашці все складніше продавати свою нафту легальними шляхами. "As there are more sanctions and restrictions, the size of the (shadow fleet) has grown even larger," Rahim told the APPEC 2025 conference.
показать весь комментарий
08.09.2025 11:37 Ответить
Треба бити по місцям загрузки в портах
показать весь комментарий
08.09.2025 11:50 Ответить
 
 