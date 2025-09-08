Теневой флот России расширился несмотря на санкции

Теневой флот нефтяных танкеров расширился после введения западных санкций против России из-за войны в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил главный экономист крупного трейдера Trafigura Саад Рахим.

"Из-за усиления санкций и ограничений размер (теневого флота. - Ред.) еще больше вырос", - сказал он.

Отмечается, что флот теневых танкеров в этом году рос медленнее, но флот продолжает расширяться, поскольку новые суда часто заменяют те, что внесены в черный список.

Читайте: Борьба с "теневым флотом" РФ: Норвегия вслед за Германией начнет проверять страховку танкеров

В то же время Рахим заявил, что американские пошлины пока имели ограниченное влияние на мировую экономику и спрос на топливо.

По его словам, производители устанавливают свои бюджеты капитальных затрат на ближайшие несколько месяцев с учетом цены на нефть в 60 долларов за баррель, что является уровнем безубыточности.

Также, отметил он, количество нефтяных вышек в США также уменьшилось, и ожидается, что добыча остановится на текущем уровне.

Также читайте: Танкеры из "теневого флота" РФ прибыли в Китай, - Reuters