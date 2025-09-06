Танкеры из "теневого флота" РФ прибыли в Китай, - Reuters

Еще один танкер со сжиженным природным газом из российского проекта Арктик СПГ-2, который находится под санкциями, пришвартовался в китайском порту.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV, об этом сообщает Reuters.

Издание отмечает, что это произошло через несколько дней после встречи российского диктатора Владимира Путина с лидером Китая Си Цзиньпином в Пекине.

Сообщается, что российский танкер "Восход" стоит на якоре возле СПГ-терминала в порту Тяньшань в юго-западной китайской провинции Гуанси.

Еще один танкер под российским флагом с грузом 150 тыс. кубометров СПГ был загружен на объекте Арктик СПГ 2 в Гидане на севере Сибири 19 июля.

Отмечается, что Арктик СПГ 2, 60% акций которого принадлежит российской компании Новатэк (NVTK.MM), должен был стать одним из крупнейших заводов СПГ в стране с плановым объемом производства 19,8 миллиона метрических тонн в год, но санкции омрачили его перспективы.

Также сообщается, что в прошлом году с Арктик СПГ 2 было загружено восемь грузов на несколько попавших под санкции судов-газовозов, четыре из них были разгружены в Корякском автономном округе.

По данным LSEG, два танкера сейчас стоят на причале на полуострове Камчатка на дальнем востоке России, а третий - в Южно-Китайском море между Тайванем и островом Хайнань.

