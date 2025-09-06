Танкери з "тіньового флоту" РФ прибули до Китаю, - Reuters

Ще один танкер зі скрапленим природним газом з російського проєкту Арктик СПГ-2, який перебуває під санкціями, пришвартувався в китайському порту.

Видання зазначає, що це відбулося за кілька днів після зустрічі російського диктатора Володимира Путіна з лідером Китаю Сі Цзіньпіном в Пекіні.

Повідомляється, що російський танкер "Восход" стоїть на якорі біля СПГ-терміналу в порту Тяньшань у південно-західній китайській провінції Гуансі.

Ще один танкер під російським прапором з вантажем 150 тис. кубометрів СПГ був завантажений на об'єкті Арктик СПГ 2 в Гідані на півночі Сибіру 19 липня.

Зазначається, що Арктик СПГ 2, 60% акцій якого належить російській компанії Новатек (NVTK.MM), мав стати одним з найбільших заводів СПГ в країні з плановим обсягом виробництва 19,8 мільйона метричних тонн на рік, але санкції затьмарили його перспективи.

Також повідомляється, що минулого року з Арктик СПГ 2 було завантажено вісім вантажів на кілька суден-газовозів, що потрапили під санкції, чотири з них були розвантажені в Коряцькому автономному окрузі.

За даними LSEG, два танкери зараз стоять на причалі на півострові Камчатка на далекому сході Росії, а третій — у Південно-Китайському морі між Тайванем і островом Хайнань.

