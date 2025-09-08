УКР
Тіньовий флот Росії розширився попри санкції

Тіньовий флот Росії. Чому він зріс попри санкції?

Тіньовий флот нафтових танкерів розширився після запровадження західних санкцій проти Росії через війну в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив головний економіст великого трейдера Trafigura Саад Рахім.

"Через посилення санкцій і обмежень розмір (тіньового флоту. - Ред.) ще більше зріс", - сказав він.

Зазначається, що флот тіньових танкерів цього року зростав повільніше, але флот продовжує розширюватися, оскільки нові судна часто замінюють ті, що внесені до чорного списку.

Читайте: Боротьба з "тіньовим флотом" РФ: Норвегія слідом за Німеччиною почне перевіряти страховку танкерів

Водночас Рахім заявив, що американські мита поки що мали обмежений вплив на світову економіку та попит на паливо.

За його словами, виробники встановлюють свої бюджети капітальних витрат на найближчі кілька місяців з урахуванням ціни на нафту в 60 доларів за барель, що є рівнем беззбитковості.

Також, зазначив він, кількість нафтових вишок у США також зменшилася, і очікується, що видобуток зупиниться на поточному рівні.

Також читайте: Танкери з "тіньового флоту" РФ прибули до Китаю, - Reuters

санкції работают...Хто сумнівався ?
08.09.2025 10:48 Відповісти
Всі сумнівались, а вони дійсно працюють...
на користь кацапью.
08.09.2025 10:51 Відповісти
"санкціі нам только на пользу" (С) *****...
І давно ви тут кацапам **********?
08.09.2025 11:11 Відповісти
Яке коріння, таке і насіння!!!
Безкарність ******, від країн демократій Світу, посилює убивства Українців!! А Китай щось там розводить теревені про мір, труд, май, жвачку!!
08.09.2025 10:51 Відповісти
Стосовно Китая то тут дивного немає нічого. Там комуняки при владі. А вони про мір та жвачку будуть теревенити постійно, а самі будуть робити зовсім інше. Так робили і совкові комуняки. Людям впарювали про равЄнство і братство, а самі жили на широку ногу, користувались всіма благами буржуйскАй цивілізації, а бидломасі було заборонено носити зачіски, ходити в джинсах, слухати Бітлз та ін., за кордон тільки в Болгарію і то якщо кАмісія разрЄшіт, за анекдот про руководітЬЄльЄй партії в дурку, або тюрягу. Єдине, що залишалось це хлЄб по 16-20 кАпЄЄк, пріма по 14 кАпЄЄк, кАВбаса по 2,2 руб але треба в черзі годину простояти і то якщо залишиться ну іще деякі радості жІзьні...
08.09.2025 11:06 Відповісти
Значить санкції фігові. Або вони не дієві. Вплив заходу вже значно зменшився. Треба відвойовувати своє, інакше забодають.
08.09.2025 10:54 Відповісти
вранці об'явили вже про новий лохопакет санкцій,в ньому куча завумних термінів з нулевим шансом на будь яке маніпулювання,наприклад криптобіржа🤣🤣🤣
08.09.2025 11:04 Відповісти
Та намана, не кіпішуйте. ***** здає нафту на межі прибутковості, а іноді і за межею. Грязьпром майже банкрот, нафтовидобуваючі компанії в фінінсовій сраці. Кожні наступні санкції дають привід хитрожопцям з Індії і Китаю зменшувати ціни.
Звичайно було б краще заткнути в ***** чопіка і шоб та нафта нікуди не йшла. Але це не реально в нинішнії умовах. А те, шо реально, і так дає непогані результати.
08.09.2025 11:14 Відповісти
Оце санкції! Не давлять а ще більше розвивають. От такі "помічники" друзяки.
08.09.2025 11:30 Відповісти
 
 