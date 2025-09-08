Тіньовий флот Росії розширився попри санкції

Тіньовий флот нафтових танкерів розширився після запровадження західних санкцій проти Росії через війну в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив головний економіст великого трейдера Trafigura Саад Рахім.

"Через посилення санкцій і обмежень розмір (тіньового флоту. - Ред.) ще більше зріс", - сказав він.

Зазначається, що флот тіньових танкерів цього року зростав повільніше, але флот продовжує розширюватися, оскільки нові судна часто замінюють ті, що внесені до чорного списку.

Читайте: Боротьба з "тіньовим флотом" РФ: Норвегія слідом за Німеччиною почне перевіряти страховку танкерів

Водночас Рахім заявив, що американські мита поки що мали обмежений вплив на світову економіку та попит на паливо.

За його словами, виробники встановлюють свої бюджети капітальних витрат на найближчі кілька місяців з урахуванням ціни на нафту в 60 доларів за барель, що є рівнем беззбитковості.

Також, зазначив він, кількість нафтових вишок у США також зменшилася, і очікується, що видобуток зупиниться на поточному рівні.

Також читайте: Танкери з "тіньового флоту" РФ прибули до Китаю, - Reuters