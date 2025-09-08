Тіньовий флот Росії розширився попри санкції
Тіньовий флот нафтових танкерів розширився після запровадження західних санкцій проти Росії через війну в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив головний економіст великого трейдера Trafigura Саад Рахім.
"Через посилення санкцій і обмежень розмір (тіньового флоту. - Ред.) ще більше зріс", - сказав він.
Зазначається, що флот тіньових танкерів цього року зростав повільніше, але флот продовжує розширюватися, оскільки нові судна часто замінюють ті, що внесені до чорного списку.
Водночас Рахім заявив, що американські мита поки що мали обмежений вплив на світову економіку та попит на паливо.
За його словами, виробники встановлюють свої бюджети капітальних витрат на найближчі кілька місяців з урахуванням ціни на нафту в 60 доларів за барель, що є рівнем беззбитковості.
Також, зазначив він, кількість нафтових вишок у США також зменшилася, і очікується, що видобуток зупиниться на поточному рівні.
на користь кацапью.
І давно ви тут кацапам **********?
Безкарність ******, від країн демократій Світу, посилює убивства Українців!! А Китай щось там розводить теревені про мір, труд, май, жвачку!!
Звичайно було б краще заткнути в ***** чопіка і шоб та нафта нікуди не йшла. Але це не реально в нинішнії умовах. А те, шо реально, і так дає непогані результати.