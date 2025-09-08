РФ использует все поводы, чтобы продолжать войну и избегать переговоров, - Вадефуль

Россия продолжит свое агрессивное поведение против Европы, если ее не остановить.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил глава МИД Германии Иоганн Вадефуль на совещании руководителей германских дипломатических ведомств.

"Мы переживаем войну в Европе. Россия атакует наш порядок безопасности и продолжит свое агрессивное поведение против нас, если мы ее не остановим. Я хочу четко заявить: будущее Европы решится в Украине", - подчеркнул министр.

Вадефуль отметил, что Трамп пытается положить конец убийствам в Украине, однако прошло три недели после саммита США и РФ на Аляске, Россия "использует все поводы, чтобы продолжить свою войну и избежать трехстороннего саммита".

Министр также сказал, что Германия, Европа должны взять на себя гораздо большую ответственность за собственную безопасность.

"Цель в 5 процентов, а точнее 3,5 процента, является абсолютно необходимым шагом и дипломатическим успехом для силы и единства Альянса. Это видимый знак того, что мы в Германии выполняем свои обязанности", - добавил глава МИД.

