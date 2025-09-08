РФ використовує всі приводи, щоб продовжувати війну та уникати переговорів, - Вадефуль

Росія продовжить свою агресивну поведінку проти Європи, якщо її не зупинити.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль на нараді керівників німецьких дипломатичних відомств.

"Ми переживаємо війну в Європі. Росія атакує наш безпековий порядок і продовжить свою агресивну поведінку проти нас, якщо ми її не зупинимо. Я хочу чітко заявити: майбутнє Європи вирішиться в Україні", - наголосив міністр.

Вадефуль зазначив, що Трамп намагається покласти край вбивствам в Україні, проте минуло три тижні після саміту США та РФ на Алясці, Росія "використовує всі приводи, щоб продовжити свою війну та уникнути тристороннього саміту".

Міністр також сказав, що Німеччина, Європа повинні взяти на себе набагато більшу відповідальність за власну безпеку.

"Ціль у 5 відсотків, а точніше 3,5 відсотка, є абсолютно необхідним кроком і дипломатичним успіхом для сили та єдності Альянсу. Це видимий знак того, що ми в Німеччині виконуємо свої обов'язки", - додав глава МЗС.

