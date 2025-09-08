Один человек погиб вследствие удара по Приморскому на Запорожье, - ОВА
Вечером 8 сентября россияне ударили fpv-дроном по Приморскому на Запорожье.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"62-летняя женщина погибла вследствие вражеской атаки на Васильевский район. Россияне ударили fpv-дроном по Приморскому. Женщина погибла на месте", - рассказал он.
