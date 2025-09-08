Одна людина загинула внаслідок удару по Приморському на Запоріжжі, - ОВА
Ввечері 8 вересня росіяни ударили fpv-дроном по Приморському на Запоріжжі.
Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"62- річна жінка загинула внаслідок ворожої атаки на Василівський район. росіяни ударили fpv-дроном по Приморському. Жінка загинула на місці", - розповів він.
