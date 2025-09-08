Силы обороны обезвредили 137 оккупантов на Покровском направлении, - Генштаб

В общем, с начала этих суток произошло 158 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Российские обстрелы и авиаудары

Российские захватчики нанесли один ракетный и 51 авиационный удар, применив пять ракет и сбросив 95 управляемых бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 1 952 дроны-камикадзе и осуществили 3 449 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло четыре боевых столкновения. Противник нанес три авиационных удара, в общем сбросил семь управляемых авиационных бомб и совершил 124 артиллерийских обстрела, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

Сегодня враг четыре раза атаковал на Южно-Слобожанском направлении, в районе Волчанска.

На Купянском направлении противник совершил семь попыток наступления в районах Мирного, Купянска, Петропавловки и в направлении Новоплатоновки. Одно боевое столкновение до сих пор продолжается.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 12 штурмовых действий в районах населенных пунктов Колодязи, Новомихайловка, Торское, а также в сторону Шандриголово.

На Северском направлении враг восемь раз атаковал в районах Григорьевки, Ямполя, Серебрянки и Выемки. До сих пор продолжается одно боевое столкновение.

С начала суток на Краматорском направлении подразделения россиян четыре раза атаковали в районах Миньковки, Ступочек, Белой Горы и в сторону Бондарного.

На Торецком направлении сегодня произошло семь боевых столкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районах Торецка, Плещеевки, Щербиновки, Катериновки и Полтавки. Сейчас один бой продолжается.

На Покровском направлении с начала этих суток противник 45 раз атаковал в районах населенных пунктов Родинское, Миролюбовка, Луч, Зверево, Котлино, Удачное, Новоподгородное, Дачное, Новоукраинка и в сторону Покровска, Торецкого, Новоэкономического, Новопавловки. Наши защитники сдерживают натиск противника, пять боевых столкновений продолжается до сих пор.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 137 оккупантов, из которых 82 - безвозвратно. Кроме того, украинские воины обезвредили одно орудие, четыре автомобиля, два мотоцикла, 12 беспилотных летательных аппаратов, терминал спутниковой связи, три антенны связи.

Боевые действия на юге

На Новопавловском направлении украинские защитники отразили 33 атаки захватчиков в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Малиевка, Новоегоровка, Зеленое Поле, Запорожское, Обратное, Ольговское, Полтавка. Еще семь боевых столкновений продолжаются.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении украинские подразделения от разили четыре атаки захватчика в сторону Антоновского моста. Враг нанес авиационные удары по населенному пункту Николаевка.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Сегодня стоит отметить воинов 426-го отдельного батальона беспилотных систем, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике.