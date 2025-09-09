РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10057 посетителей онлайн
Новости Результат работы ПВО
670 1

Операторы зенитных дронов уничтожили семь вражеских БПЛА - два "Supercam", два "Zala", две "Молнии" и один "Ланцет". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлена боевая работа операторов зенитных дронов сил ПВО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи зафиксировано уничтожение семи вражеских беспилотников.

"Еще 7 российских дронов сбили Силы ПВО! У врага теперь нет 2 Supercam, 2 Zala, Ланцета и 2 Молнии", - говорится в комментарии к публикации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина создает эшелонированную систему противодействия вражеским "Шахедам" и "Гераням", - Сырский

Автор: 

беспилотник (4216) ПВО (3084) уничтожение (7871)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
💪👍
показать весь комментарий
09.09.2025 11:22 Ответить
 
 