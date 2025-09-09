Операторы зенитных дронов уничтожили семь вражеских БПЛА - два "Supercam", два "Zala", две "Молнии" и один "Ланцет". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлена боевая работа операторов зенитных дронов сил ПВО.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи зафиксировано уничтожение семи вражеских беспилотников.
"Еще 7 российских дронов сбили Силы ПВО! У врага теперь нет 2 Supercam, 2 Zala, Ланцета и 2 Молнии", - говорится в комментарии к публикации.
