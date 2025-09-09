РУС
Конфискация российских замороженных активов больше не может быть табу, - Европарламент

Европарламент

Группа социалистов и демократов в Европарламенте призвала к более решительному давлению на Россию и выступила за конфискацию замороженных российских активов.

Об этом говорится в заявлении фракции в соцсети X, сообщает Цензор.НЕТ.

Евродепутаты отметили, что Кремль нанес мощнейший удар по Украине с начала полномасштабной войны. По их мнению, Владимир Путин демонстративно презирает мирные инициативы США и самоуспокоение европейских политиков.

"Пришло время резко усилить давление с помощью решительных экономических санкций со стороны всех трансатлантических союзников, включая США. Конфискация российских замороженных активов больше не может быть табу", - заявили во фракции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экс-премьер Британии Джонсон призвал Запад к более жестким санкциям и передаче Украине замороженных активов РФ

І який ККД цього вихлопа?
09.09.2025 10:43 Ответить
Соціалісти мають довгу історію експропріацій. Треба нагнути жадібну Бельгію.
09.09.2025 10:44 Ответить
Це пройшло, уже 11 років, московської війни проти Мирної України!!!
Дієві зрушення…
09.09.2025 10:47 Ответить
Бельгійця в розхід і "Дайош актіви"!!!
09.09.2025 12:04 Ответить
 
 