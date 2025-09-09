Конфискация российских замороженных активов больше не может быть табу, - Европарламент
Группа социалистов и демократов в Европарламенте призвала к более решительному давлению на Россию и выступила за конфискацию замороженных российских активов.
Об этом говорится в заявлении фракции в соцсети X, сообщает Цензор.НЕТ.
Евродепутаты отметили, что Кремль нанес мощнейший удар по Украине с начала полномасштабной войны. По их мнению, Владимир Путин демонстративно презирает мирные инициативы США и самоуспокоение европейских политиков.
"Пришло время резко усилить давление с помощью решительных экономических санкций со стороны всех трансатлантических союзников, включая США. Конфискация российских замороженных активов больше не может быть табу", - заявили во фракции.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Дієві зрушення…