Конфіскація російських заморожених активів більше не може бути табу, - Європарламент

Європарламент

Група Соціалістів і демократів у Європарламенті закликала до рішучішого тиску на Росію та виступила за конфіскацію заморожених російських активів.

Про це йдеться у заяві фракції в соцмережі X, повідомляє Цензор.НЕТ.

Євродепутати наголосили, що Кремль завдав найпотужнішого удару по Україні з початку повномасштабної війни. На їхню думку, Володимир Путін демонстративно висміює мирні ініціативи США та самозаспокоєння європейських політиків.

"Настав час різко посилити тиск за допомогою рішучих економічних санкцій з боку всіх трансатлантичних союзників, включно зі США. Конфіскація російських заморожених активів більше не може бути табу", - заявили у фракції.

І який ККД цього вихлопа?
09.09.2025 10:43 Відповісти
Соціалісти мають довгу історію експропріацій. Треба нагнути жадібну Бельгію.
09.09.2025 10:44 Відповісти
Це пройшло, уже 11 років, московської війни проти Мирної України!!!
Дієві зрушення…
09.09.2025 10:47 Відповісти
Бельгійця в розхід і "Дайош актіви"!!!
09.09.2025 12:04 Відповісти
 
 