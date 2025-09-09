Конфіскація російських заморожених активів більше не може бути табу, - Європарламент
Група Соціалістів і демократів у Європарламенті закликала до рішучішого тиску на Росію та виступила за конфіскацію заморожених російських активів.
Про це йдеться у заяві фракції в соцмережі X, повідомляє Цензор.НЕТ.
Євродепутати наголосили, що Кремль завдав найпотужнішого удару по Україні з початку повномасштабної війни. На їхню думку, Володимир Путін демонстративно висміює мирні ініціативи США та самозаспокоєння європейських політиків.
"Настав час різко посилити тиск за допомогою рішучих економічних санкцій з боку всіх трансатлантичних союзників, включно зі США. Конфіскація російських заморожених активів більше не може бути табу", - заявили у фракції.
