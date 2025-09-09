РУС
Новости Дело Ильи Витюка
НАПК о мониторинге образа жизни генерала Витюка: Внешнего влияния не было

Вітюк Ілля

В Нацагентстве по вопросам предотвращения коррупции уверяют, что действовали в пределах предоставленных законом полномочий и не подвергалось внешнему влиянию в своей деятельности, в частности во время мониторинга образа жизни чиновника Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НАПК.

Фамилии чиновника СБУ НАПК не называет, впрочем известно, что речь идет о генерале Илье Витюке.

Там напомнили, что в ряде заявлений медиа, общественных активистов и других источников высказывалась критика НАПК относительно якобы поверхностного мониторинга образа жизни одного из высокопоставленных чиновников Службы безопасности Украины (СБУ).

"Однако Агентство действовало исключительно в пределах предоставленных законом полномочий, исследовав всю доступную на тот момент информацию и факты. Стоит подчеркнуть, что в рамках инструмента мониторинга образа жизни НАПК не может проверять такие обстоятельства, как фиктивность предпринимательской деятельности, получать доступ к личной переписке или проводить обыски. Такие полномочия принадлежат именно правоохранительным органам", - говорится в сообщении.

Также читайте: Подозрение генералу СБУ Витюку - это не месть, - директор НАБУ Кривонос

Также отмечается, что НАПК, обнаружив основания для проведения мониторинга образа жизни чиновника, обратилось в Офис Генерального прокурора Украины (ОГПУ) (в то время Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) была структурным подразделением ОГПУ). Агентство проинформировало об осуществлении мониторинга и запросило информацию об имеющихся уголовных производствах в отношении субъекта декларирования, а также принимались ли меры гражданско-правового характера для признания активов необоснованными. В ответ было сообщено об отсутствии таких фактов.

Кроме того, отмечается, что результаты мониторинга образа жизни НАПК и результаты досудебного расследования правоохранительных органов могут отличаться из-за разного объема инструментов, закрепленных в их полномочиях.

Попутно НАПК заявляет об отсутствии какого-либо внешнего влияния на свою деятельность во всех направлениях работы.

Также читайте: ВАКС избрал меру пресечения генералу СБУ Витюку - залог 9 млн грн

"В связи с позицией, высказанной прокурором САП во время судебного заседания, Агентство направило официальное обращение с просьбой предоставить фактические обоснования, на которые он опирался в своем выступлении. НАПК ожидает оперативного ответа от САП и, в случае необходимости, готово принять соответствующие меры", - резюмировали в НАПК.

Автор: 

НАПК (1228) Витюк Илья (30)
внешнего влияния не было- только много бабла, которое не мог заработать, зина откуда деньги, а если взял деньги- значит есть влияние
09.09.2025 12:19 Ответить
Ну, все чітко роз'яснили- найчеснійший офіцер сбу!
думаю, зеленському, доведеться ано нагородити...
09.09.2025 12:20 Ответить
Голова НАЗК-сбушник, про яку перевірку йдеться?
09.09.2025 13:31 Ответить
Тобто пересічний журналіст більш компетентний аніж "специ" НАЗК.
09.09.2025 14:44 Ответить
 
 