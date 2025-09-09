НАЗК про моніторинг способу життя генерала Вітюка: Зовнішнього впливу не було

У Нацагентстві з питань запобігання корупції запевняють, що діяли в межах наданих законом повноважень і не піддавались зовнішньому впливу у своїй діяльності, зокрема під час моніторингу способу життя високопосадовця Служби безпеки України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр НАЗК.

Прізвища високопосадовця СБУ НАЗК не називає, втім відомо, що йдеться про генерала Іллю Вітюка.

Там нагадали, що у низці заяв медіа, громадських активістів та інших джерел висловлювалася критика НАЗК щодо нібито поверхневого моніторингу способу життя одного з високопосадовців Служби безпеки України (СБУ).

"Однак Агентство діяло виключно в межах наданих законом повноважень, дослідивши всю доступну на той момент інформацію та факти. Варто підкреслити, що в межах інструменту моніторингу способу життя НАЗК не може перевіряти такі обставини, як фіктивність підприємницької діяльності, отримувати доступ до особистого листування чи проводити обшуки. Такі повноваження належать саме правоохоронним органам", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Підозра генералу СБУ Вітюку - це не помста, - директор НАБУ Кривонос

Також зазначається, що НАЗК, виявивши підстави для проведення моніторингу способу життя посадовця, звернулося до Офісу Генерального прокурора України (ОГПУ) (на той час Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) була структурним підрозділом ОГПУ). Агентство поінформувало про здійснення моніторингу та запитало інформацію про наявні кримінальні провадження стосовно суб’єкта декларування, а також чи вживалися заходи цивільно-правового характеру для визнання активів необґрунтованими. У відповідь було повідомлено про відсутність таких фактів.

Окрім того, наголошується, що результати моніторингу способу життя НАЗК та результати досудового розслідування правоохоронних органів можуть відрізнятися через різний обсяг інструментів, закріплених у їхніх повноваженнях.

Принагідно НАЗК заявляє про відсутність будь-якого зовнішнього впливу на свою діяльність у всіх напрямах роботи.

Також читайте: ВАКС обрав запобіжний захід генералу СБУ Вітюку - застава 9 млн грн

"У зв’язку з позицією, висловленою прокурором САП під час судового засідання, Агентство направило офіційне звернення з проханням надати фактичні обґрунтування, на які він спирався у своєму виступі. НАЗК очікує оперативної відповіді від САП та, у разі потреби, готове вжити відповідних заходів", - резюмували в НАЗК.