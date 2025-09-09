До конца года на финансирование украинской армии не хватает 300 миллиардов гривен, - СМИ

До конца года на финансирование украинской армии не хватает 300 миллиардов гривен. Основная причина - резкий рост расходов на закупку вооружения. Но даже несмотря на дефицит государство продолжает выплачивать помощь населению, что создает дополнительное давление на бюджет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую Правду.

Международная помощь идет только на гражданские нужды, поэтому армия финансируется из налогов и внутренних заимствований, которых уже не хватает, - пишут в издании.

Дополнительные средства нужны на зарплаты военных, закупку вооружения и единовременные выплаты семьям погибших. Правительство рассматривает несколько вариантов: новые внутренние заимствования, повышение налогов и переговоры с партнерами, чтобы позволили направить часть международной помощи на оборону.

