До конца года на финансирование украинской армии не хватает 300 миллиардов гривен, - СМИ
До конца года на финансирование украинской армии не хватает 300 миллиардов гривен. Основная причина - резкий рост расходов на закупку вооружения. Но даже несмотря на дефицит государство продолжает выплачивать помощь населению, что создает дополнительное давление на бюджет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую Правду.
Международная помощь идет только на гражданские нужды, поэтому армия финансируется из налогов и внутренних заимствований, которых уже не хватает, - пишут в издании.
Дополнительные средства нужны на зарплаты военных, закупку вооружения и единовременные выплаты семьям погибших. Правительство рассматривает несколько вариантов: новые внутренние заимствования, повышение налогов и переговоры с партнерами, чтобы позволили направить часть международной помощи на оборону.
Таким чином збільшуючи виплати силовикам -чиновникам ,збільшуючи виплати за поганоо навчених загиблих та їх каліцтва , вбиваючи бізнес - ми серйозно піднімемо кількість зібраних податків .
Оце написав - і десь мене тєрзають смутниє сомнєнія ,що щось в моєму логічному ланцюжку не так ....
https://youtube.com/shorts/yG3wPtOdHQQ?si=KxmzWozFiDvwHliU
тому що не викреслити всього зла цієі влади
з минулого.
Саме ця влада гальмувала ракетні програми та зривали переозброєння ЗСУ.
Саме ця влада ігнорувала попередження про російське вторгнення, аж до приїзду до Києва голови ЦРУ.
Саме ця влада НЕ будувала укріплення на кордонах «бо тоді б українці втекли з України»
і тому ЗСУ були змушені приймати бій на околицях великих міст.
Саме державні гроші пішли по кишенях ,, слуг уродів "і Зедермака 😡
понаобирали?! - "вигрібайте"... нажаль, усією актИвною державою, яка була проти цього зеленого кала, а зелений лохторат пасифістів-пофігістів-какаразніц повтікали, хто зміг, у перших рядах на валютні пособія..
Головне, що на офшорних рахунках і крипто-гаманцях друзів Зеленського - Єрмака, Міндіча, Чернишова, Арахамії, Баканова, Шефіра, Юзіка, Гетьманцева, Федорова, Шмигаля, Стефанчука... - мільярди крадених народних коштів з бюджету України.
А Українські Воїни - ''зачекають'' - ''нічого страшного'' - ''обійдуться''..???