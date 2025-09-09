РУС
До конца года на финансирование украинской армии не хватает 300 миллиардов гривен, - СМИ

До конца года на финансирование украинской армии не хватает 300 миллиардов гривен. Основная причина - резкий рост расходов на закупку вооружения. Но даже несмотря на дефицит государство продолжает выплачивать помощь населению, что создает дополнительное давление на бюджет.

Международная помощь идет только на гражданские нужды, поэтому армия финансируется из налогов и внутренних заимствований, которых уже не хватает, - пишут в издании.

Дополнительные средства нужны на зарплаты военных, закупку вооружения и единовременные выплаты семьям погибших. Правительство рассматривает несколько вариантов: новые внутренние заимствования, повышение налогов и переговоры с партнерами, чтобы позволили направить часть международной помощи на оборону.

+22
Треба збільшити штат мєнтів ,прокурорів та чиновників .Збільшити їм зарплати . Але ні в якому випадку їх не мобілізувати . Максимально виловити і відправити ненавчених роботяг - щоб вони масово гинули від поганої підготовки .

Таким чином збільшуючи виплати силовикам -чиновникам ,збільшуючи виплати за поганоо навчених загиблих та їх каліцтва , вбиваючи бізнес - ми серйозно піднімемо кількість зібраних податків .

Оце написав - і десь мене тєрзають смутниє сомнєнія ,що щось в моєму логічному ланцюжку не так ....
09.09.2025 12:26 Ответить
+21
За те є гроші на ремонти доріг, закупівлю різного транспорту для директорів держпідприємств, є кошти для виплат надвисоких премій усіх держструктурах, є кошти на надвисокі пенсії , є кошти на виплати так званим інвалідам, які купили в Крупи інвалідність , є кошти, щоб не оподатковувати надвисокі зарплати головам, членам правліннь держорганів, підприємств , є кошти на фінансування партій, компенсації за проживання депутатів, пільг різних і купа- купа іншого!
09.09.2025 12:26 Ответить
+14
Може позичити у Гречишина чи Крупи???
09.09.2025 12:22 Ответить
Це не велика сума, знайдуть гроші і профінансують!
09.09.2025 12:21 Ответить
А ещё истребят пару миллионов кацапов, забыл дописать
09.09.2025 12:31 Ответить
Сказав нащадок Речі Посполитої, хоробрий лицар, непереможний жовнір Тиси і Карпат, носій великої культури.
09.09.2025 13:54 Ответить
Это просто дурачок местный. Бывает.
09.09.2025 15:40 Ответить
Так пусть весь мир помогает, у Британии есть золото - это их долг помочь! Но вот куда воров и кнопкодавов девать? В армию надо собирать профессионалов со всего мира, чтобы прикончить московскую гидру!
09.09.2025 12:21 Ответить
Може позичити у Гречишина чи Крупи???
09.09.2025 12:22 Ответить
Красти меньш треба.
09.09.2025 12:23 Ответить
Пропоную, трусонути Слуг,опзж, оп, опг і 95квартал...
09.09.2025 12:24 Ответить
Вистачить таких грошей , якщо трусонути одного ЗепреЗедента 😠
09.09.2025 13:09 Ответить
Треба збільшити штат мєнтів ,прокурорів та чиновників .Збільшити їм зарплати . Але ні в якому випадку їх не мобілізувати . Максимально виловити і відправити ненавчених роботяг - щоб вони масово гинули від поганої підготовки .

Таким чином збільшуючи виплати силовикам -чиновникам ,збільшуючи виплати за поганоо навчених загиблих та їх каліцтва , вбиваючи бізнес - ми серйозно піднімемо кількість зібраних податків .

Оце написав - і десь мене тєрзають смутниє сомнєнія ,що щось в моєму логічному ланцюжку не так ....
09.09.2025 12:26 Ответить
Програма дій зеленої влади...
09.09.2025 12:32 Ответить
гибнут даже не от плохой подготовки,а просто из-за того,что почти всех в штурмовики и в окопы кидают (подготовка от дронов,кабов,мин не спасет),а если не хочешь,плати бабки,будешь на более лайтовой должности. причем в тцк и в учебке обещают другое,но потом все равно большинство кидают на смерть. тут прогнила уже вся система,от тцк, всу до зеленой гнили во власти.
09.09.2025 12:41 Ответить
За те є гроші на ремонти доріг, закупівлю різного транспорту для директорів держпідприємств, є кошти для виплат надвисоких премій усіх держструктурах, є кошти на надвисокі пенсії , є кошти на виплати так званим інвалідам, які купили в Крупи інвалідність , є кошти, щоб не оподатковувати надвисокі зарплати головам, членам правліннь держорганів, підприємств , є кошти на фінансування партій, компенсації за проживання депутатів, пільг різних і купа- купа іншого!
09.09.2025 12:26 Ответить
ти клоун хоч статтю прочитай, а то сіреш по заголовкам!
09.09.2025 12:41 Ответить
Це ти б-дь клоун разом із зеленими виродками, які топлять українців вкрові і не кажи , що фінансування держорганів і не тільки іде тільки з-за кордону!
09.09.2025 12:55 Ответить
Яка зброя? Зєлі потрібно жадібних лохів, його потенційних виборців, задобрювати своїм кешбеком.
09.09.2025 12:28 Ответить
Може ці 300 000 000 0000 не достачає поліції, суддям, депутатам ВР, податкової інспекції ?
09.09.2025 12:28 Ответить
Хто вкрав гроші? У кого золоті унітази?
09.09.2025 12:29 Ответить
Два місяці тому не вистачало 500, і тепер знову?)
09.09.2025 12:31 Ответить
300 млрд - це тільки кожному депутату хабарі в бюджет повернути. А як усю опг та правопохоронну сістему - аж страшно стає подумать шо буде
09.09.2025 12:31 Ответить
Перепрошую, а скільки вкрав міндіч? А скільки таких міндічів в оточені найвеличнішого?
09.09.2025 12:33 Ответить
Суддів, прокурворів і митників потрусити.
09.09.2025 12:40 Ответить
А куди ви пропонуєте срати міндічу?
https://youtube.com/shorts/yG3wPtOdHQQ?si=KxmzWozFiDvwHliU
09.09.2025 12:41 Ответить
у мене питання не зовсім на тему - як індифікують колишніх наших "братів" із ЛуГондону чи Криму, які серуть тут? під яким прапором цю біомасу запускають сюди?
09.09.2025 12:45 Ответить
"будеш менше пити? (це про владу) ні дорогі мої,ви будете менше їсти (це про народ)
09.09.2025 12:46 Ответить
треба продати золотий унітаз Міндіча
09.09.2025 12:47 Ответить
а що там по лендлізу? Все ще "не потрібен" (с)Єрмак ?
09.09.2025 12:56 Ответить
Чому немає грошей для нашоі армії ,
тому що не викреслити всього зла цієі влади
з минулого.
Саме ця влада гальмувала ракетні програми та зривали переозброєння ЗСУ.
Саме ця влада ігнорувала попередження про російське вторгнення, аж до приїзду до Києва голови ЦРУ.
Саме ця влада НЕ будувала укріплення на кордонах «бо тоді б українці втекли з України»
і тому ЗСУ були змушені приймати бій на околицях великих міст.
Саме державні гроші пішли по кишенях ,, слуг уродів "і Зедермака 😡
09.09.2025 13:00 Ответить
****,на гражданские нужды,-всем уродам повышение,****** бабло,пилят на всем.А ВПО шникам нет денег,весь бизнес,если не уехал,то перешёл в тень,а то и лег под схемы.Слуги рассии.
09.09.2025 13:12 Ответить
А зарплаты депутатов, судей, прокуроров от 300 тыс и за миллион это вообще нормально?
09.09.2025 13:13 Ответить
У нашої влади асоціація із державою "Укра_їна" лише одна - "Укра_сти".
09.09.2025 13:36 Ответить
А на багатомільонні зарплати і пенсії чиновникам грошей вистачає? А мільярдери-таможеники, це нормально? А зєлєне багатомільярдне майно, що він придбав по всій Європі за час свого президентства - це як?
09.09.2025 13:39 Ответить
Якщо законним чином не будуть мобілізовані економіка, державні органи і цивільне суспільство, для відбиття зовнішньої агресії,тоді це все профанація і саботаж на державному, управлінському рівні!Ну, ні як не захист держави від вторгнення! (
09.09.2025 13:44 Ответить
І, водночас, країна-агресор неухильно модернізує свою зброю та нарощує її виробництво. І все це під санкціями. WTF, Ukraine?
09.09.2025 14:16 Ответить
..но тада же ані жЕ нЄ смогут "кл(р)асть асфальт" (особливо в областях коло лінії бойових дій), а для них-зелених це - проблема, адже ніяк не нажеруться бюджету ще більш злиденної України часів Зєлі, країни мрії піаніста, мамкіного йуриста-заушника..
понаобирали?! - "вигрібайте"... нажаль, усією актИвною державою, яка була проти цього зеленого кала, а зелений лохторат пасифістів-пофігістів-какаразніц повтікали, хто зміг, у перших рядах на валютні пособія..
09.09.2025 14:44 Ответить
Вот Задаю себе вопрос? НА офис Президента хватает, на зарплаты чиновникам, прокурорам, полиции, на единый марафон, на наблюдательные советы, на полеты Ермака по миру, ну вот на все хватает. Можно еще долго перечислять. А на ВСУ постоянно не хватает. Как то странно.
09.09.2025 14:45 Ответить
Зєля - а ти спробуй не красти - можливо в тебе вийде.???
09.09.2025 15:27 Ответить
Та то фігня...
Головне, що на офшорних рахунках і крипто-гаманцях друзів Зеленського - Єрмака, Міндіча, Чернишова, Арахамії, Баканова, Шефіра, Юзіка, Гетьманцева, Федорова, Шмигаля, Стефанчука... - мільярди крадених народних коштів з бюджету України.
А Українські Воїни - ''зачекають'' - ''нічого страшного'' - ''обійдуться''..???
09.09.2025 15:40 Ответить
 
 