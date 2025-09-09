До кінця року на фінансування української армії не вистачає 300 мільярдів гривень, - ЗМІ
До кінця року на фінансування української армії не вистачає 300 мільярдів гривень. Основна причина – різке зростання витрат на закупівлю озброєння. Але навіть попри дефіцит держава продовжує виплачувати допомогу населенню, що створює додатковий тиск на бюджет.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну Правду.
Міжнародна допомога йде лише на цивільні потреби, тож армія фінансується з податків і внутрішніх запозичень, яких уже не вистачає, - пишуть у виданні.
Додаткові кошти потрібні на зарплати військових, закупівлю озброєння та одноразові виплати сім’ям загиблих. Уряд розглядає кілька варіантів: нові внутрішні запозичення, підвищення податків та переговори з партнерами, щоб дозволили спрямувати частину міжнародної допомоги на оборону.
Таким чином збільшуючи виплати силовикам -чиновникам ,збільшуючи виплати за поганоо навчених загиблих та їх каліцтва , вбиваючи бізнес - ми серйозно піднімемо кількість зібраних податків .
Оце написав - і десь мене тєрзають смутниє сомнєнія ,що щось в моєму логічному ланцюжку не так ....
https://youtube.com/shorts/yG3wPtOdHQQ?si=KxmzWozFiDvwHliU
тому що не викреслити всього зла цієі влади
з минулого.
Саме ця влада гальмувала ракетні програми та зривали переозброєння ЗСУ.
Саме ця влада ігнорувала попередження про російське вторгнення, аж до приїзду до Києва голови ЦРУ.
Саме ця влада НЕ будувала укріплення на кордонах «бо тоді б українці втекли з України»
і тому ЗСУ були змушені приймати бій на околицях великих міст.
Саме державні гроші пішли по кишенях ,, слуг уродів "і Зедермака 😡