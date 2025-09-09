До кінця року на фінансування української армії не вистачає 300 мільярдів гривень, - ЗМІ

До кінця року на фінансування української армії не вистачає 300 мільярдів гривень. Основна причина – різке зростання витрат на закупівлю озброєння. Але навіть попри дефіцит держава продовжує виплачувати допомогу населенню, що створює додатковий тиск на бюджет.

Міжнародна допомога йде лише на цивільні потреби, тож армія фінансується з податків і внутрішніх запозичень, яких уже не вистачає, - пишуть у виданні.

Додаткові кошти потрібні на зарплати військових, закупівлю озброєння та одноразові виплати сім’ям загиблих. Уряд розглядає кілька варіантів: нові внутрішні запозичення, підвищення податків та переговори з партнерами, щоб дозволили спрямувати частину міжнародної допомоги на оборону.

