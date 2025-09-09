УКР
До кінця року на фінансування української армії не вистачає 300 мільярдів гривень, - ЗМІ

До кінця року на фінансування української армії не вистачає 300 мільярдів гривень. Основна причина – різке зростання витрат на закупівлю озброєння. Але навіть попри дефіцит держава продовжує виплачувати допомогу населенню, що створює додатковий тиск на бюджет.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну Правду.

Міжнародна допомога йде лише на цивільні потреби, тож армія фінансується з податків і внутрішніх запозичень, яких уже не вистачає, - пишуть у виданні.

Додаткові кошти потрібні на зарплати військових, закупівлю озброєння та одноразові виплати сім’ям загиблих. Уряд розглядає кілька варіантів: нові внутрішні запозичення, підвищення податків та переговори з партнерами, щоб дозволили спрямувати частину міжнародної допомоги на оборону.

Також читайте: У команди Трампа є різні уявлення про те, як можна завершити війну, - Зеленський

+18
Треба збільшити штат мєнтів ,прокурорів та чиновників .Збільшити їм зарплати . Але ні в якому випадку їх не мобілізувати . Максимально виловити і відправити ненавчених роботяг - щоб вони масово гинули від поганої підготовки .

Таким чином збільшуючи виплати силовикам -чиновникам ,збільшуючи виплати за поганоо навчених загиблих та їх каліцтва , вбиваючи бізнес - ми серйозно піднімемо кількість зібраних податків .

Оце написав - і десь мене тєрзають смутниє сомнєнія ,що щось в моєму логічному ланцюжку не так ....
09.09.2025 12:26
+18
За те є гроші на ремонти доріг, закупівлю різного транспорту для директорів держпідприємств, є кошти для виплат надвисоких премій усіх держструктурах, є кошти на надвисокі пенсії , є кошти на виплати так званим інвалідам, які купили в Крупи інвалідність , є кошти, щоб не оподатковувати надвисокі зарплати головам, членам правліннь держорганів, підприємств , є кошти на фінансування партій, компенсації за проживання депутатів, пільг різних і купа- купа іншого!
09.09.2025 12:26
+13
Може позичити у Гречишина чи Крупи???
09.09.2025 12:22
Це не велика сума, знайдуть гроші і профінансують!
09.09.2025 12:21
А ещё истребят пару миллионов кацапов, забыл дописать
09.09.2025 12:31
Якщо тобі щось не подобається то можеш піти *****!
09.09.2025 12:37
Приїзжай в Україну,пошлеш у вічі,чи ти тількі в коментах можеш свого спермоприймача відкривати.
09.09.2025 12:40
Якщо тобі також щось не подобається то можеш піти ***** долбойоб тупорилий!
09.09.2025 12:42
Сказав нащадок Речі Посполитої, хоробрий лицар, непереможний жовнір Тиси і Карпат, носій великої культури.
09.09.2025 13:54
Dokładnie Panie!
09.09.2025 13:59
Ми вже всі пішли. А ти зволій пи......з....дувати за нами.
09.09.2025 13:59
Так ти такий, так як ті долбойоби, то пішов ти тоже *****!
09.09.2025 14:01
Albo jeszcze lepiej, idź do kozy w szczelinie.
09.09.2025 14:03
Spierdalaj bydlaku jebany pierdolony!
09.09.2025 14:08
I pieprzyć cię! Czemu krzyczysz, jesteś tak pojebany, że myślisz, że możesz tu wszystkich uczyć?
09.09.2025 14:14
Pshetsky bobrowa dziwko!
09.09.2025 14:18
Albo jeszcze lepiej, idź do kozy w szczelinie.
09.09.2025 14:02
Так пусть весь мир помогает, у Британии есть золото - это их долг помочь! Но вот куда воров и кнопкодавов девать? В армию надо собирать профессионалов со всего мира, чтобы прикончить московскую гидру!
09.09.2025 12:21
Може позичити у Гречишина чи Крупи???
09.09.2025 12:22
Красти меньш треба.
09.09.2025 12:23
Пропоную, трусонути Слуг,опзж, оп, опг і 95квартал...
09.09.2025 12:24
Вистачить таких грошей , якщо трусонути одного ЗепреЗедента 😠
09.09.2025 13:09
Треба збільшити штат мєнтів ,прокурорів та чиновників .Збільшити їм зарплати . Але ні в якому випадку їх не мобілізувати . Максимально виловити і відправити ненавчених роботяг - щоб вони масово гинули від поганої підготовки .

Таким чином збільшуючи виплати силовикам -чиновникам ,збільшуючи виплати за поганоо навчених загиблих та їх каліцтва , вбиваючи бізнес - ми серйозно піднімемо кількість зібраних податків .

Оце написав - і десь мене тєрзають смутниє сомнєнія ,що щось в моєму логічному ланцюжку не так ....
09.09.2025 12:26
Програма дій зеленої влади...
09.09.2025 12:32
гибнут даже не от плохой подготовки,а просто из-за того,что почти всех в штурмовики и в окопы кидают (подготовка от дронов,кабов,мин не спасет),а если не хочешь,плати бабки,будешь на более лайтовой должности. причем в тцк и в учебке обещают другое,но потом все равно большинство кидают на смерть. тут прогнила уже вся система,от тцк, всу до зеленой гнили во власти.
09.09.2025 12:41
За те є гроші на ремонти доріг, закупівлю різного транспорту для директорів держпідприємств, є кошти для виплат надвисоких премій усіх держструктурах, є кошти на надвисокі пенсії , є кошти на виплати так званим інвалідам, які купили в Крупи інвалідність , є кошти, щоб не оподатковувати надвисокі зарплати головам, членам правліннь держорганів, підприємств , є кошти на фінансування партій, компенсації за проживання депутатів, пільг різних і купа- купа іншого!
09.09.2025 12:26
ти клоун хоч статтю прочитай, а то сіреш по заголовкам!
09.09.2025 12:41
Це ти б-дь клоун разом із зеленими виродками, які топлять українців вкрові і не кажи , що фінансування держорганів і не тільки іде тільки з-за кордону!
09.09.2025 12:55
Яка зброя? Зєлі потрібно жадібних лохів, його потенційних виборців, задобрювати своїм кешбеком.
09.09.2025 12:28
Може ці 300 000 000 0000 не достачає поліції, суддям, депутатам ВР, податкової інспекції ?
09.09.2025 12:28
Хто вкрав гроші? У кого золоті унітази?
09.09.2025 12:29
Два місяці тому не вистачало 500, і тепер знову?)
09.09.2025 12:31
300 млрд - це тільки кожному депутату хабарі в бюджет повернути. А як усю опг та правопохоронну сістему - аж страшно стає подумать шо буде
09.09.2025 12:31
Перепрошую, а скільки вкрав міндіч? А скільки таких міндічів в оточені найвеличнішого?
09.09.2025 12:33
Суддів, прокурворів і митників потрусити.
09.09.2025 12:40
А куди ви пропонуєте срати міндічу?
https://youtube.com/shorts/yG3wPtOdHQQ?si=KxmzWozFiDvwHliU
09.09.2025 12:41
у мене питання не зовсім на тему - як індифікують колишніх наших "братів" із ЛуГондону чи Криму, які серуть тут? під яким прапором цю біомасу запускають сюди?
09.09.2025 12:45
"будеш менше пити? (це про владу) ні дорогі мої,ви будете менше їсти (це про народ)
09.09.2025 12:46
треба продати золотий унітаз Міндіча
09.09.2025 12:47
а що там по лендлізу? Все ще "не потрібен" (с)Єрмак ?
09.09.2025 12:56
Чому немає грошей для нашоі армії ,
тому що не викреслити всього зла цієі влади
з минулого.
Саме ця влада гальмувала ракетні програми та зривали переозброєння ЗСУ.
Саме ця влада ігнорувала попередження про російське вторгнення, аж до приїзду до Києва голови ЦРУ.
Саме ця влада НЕ будувала укріплення на кордонах «бо тоді б українці втекли з України»
і тому ЗСУ були змушені приймати бій на околицях великих міст.
Саме державні гроші пішли по кишенях ,, слуг уродів "і Зедермака 😡
09.09.2025 13:00
****,на гражданские нужды,-всем уродам повышение,****** бабло,пилят на всем.А ВПО шникам нет денег,весь бизнес,если не уехал,то перешёл в тень,а то и лег под схемы.Слуги рассии.
09.09.2025 13:12
А зарплаты депутатов, судей, прокуроров от 300 тыс и за миллион это вообще нормально?
09.09.2025 13:13
У нашої влади асоціація із державою "Укра_їна" лише одна - "Укра_сти".
09.09.2025 13:36
А на багатомільонні зарплати і пенсії чиновникам грошей вистачає? А мільярдери-таможеники, це нормально? А зєлєне багатомільярдне майно, що він придбав по всій Європі за час свого президентства - це як?
09.09.2025 13:39
Якщо законним чином не будуть мобілізовані економіка, державні органи і цивільне суспільство, для відбиття зовнішньої агресії,тоді це все профанація і саботаж на державному, управлінському рівні!Ну, ні як не захист держави від вторгнення! (
09.09.2025 13:44
І, водночас, країна-агресор неухильно модернізує свою зброю та нарощує її виробництво. І все це під санкціями. WTF, Ukraine?
09.09.2025 14:16
 
 