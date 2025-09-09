РУС
Валтонен: Принести в жертву территории Украины - не решение проблемы, а углубление агрессии РФ

валтонен

Финляндия не поддерживает идею территориальных уступок России со стороны Украины, поскольку это не принесет мира, а лишь подпитает дальнейшую агрессию.

Об этом заявила министр иностранных дел страны Элина Валтонен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TRT Global.

"Если во время переговоров будут принесены в жертву части территории Украины или элементы ее суверенитета, мы не решим фундаментальной проблемы, а, наоборот, потенциально углубим агрессию России", - сказала она.

Валтонен подчеркнула, что последние атаки России, которые стали самыми масштабными с начала полномасштабной войны, свидетельствуют о нежелании Кремля идти на прекращение огня. Она добавила, что Путин ведет гибридную войну против всей Европы, влияя на выборы, нарушая работу GPS и используя "теневой флот" в Балтийском море.

Глава МИД подчеркнула, что союзники должны продолжать твердую поддержку Украины, сдерживать амбиции России и ограничивать ее возможности путем жестких санкций и пошлин на российский экспорт в ЕС.

"Проблема с Путиным не может быть решена за счет Украины", - отметила Валтонен.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российский генерал Картаполов: "Финляндия становится рассадником фашизма быстрее Украины". ВИДЕО

Автор: 

Финляндия (1017) территориальная целостность (276) война в Украине (6032)
От приносити в жертву людей, які живуть в Україні - то вже нормальний і прийнятний процес, а інакше як пояснити, що російські шахеди і ракети мають ще досі багато деталей іноземного виробництва, в тому числі з США і різних країн Європи
09.09.2025 16:06 Ответить
Так твоя Фінляндія свого часу принесла території в жертву. То було правильно? Чи треба було битися до останнього фіна?
09.09.2025 16:36 Ответить
Якби не напад гітлера в 41му, сталін оккупував би Фінляндії після перепочинку
09.09.2025 17:07 Ответить
А чому не окупував пізніше?
09.09.2025 17:11 Ответить
Ти не комік,ти дебіл безтолковий
09.09.2025 17:53 Ответить
 
 