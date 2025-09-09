Валтонен: Принести в жертву території України - не вирішення проблеми, а поглиблення агресії РФ

Фінляндія не підтримує ідею територіальних поступок Росії з боку України, оскільки це не принесе миру, а лише підживить подальшу агресію.

Про це заявила міністр закордонних справ країни Еліна Валтонен, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TRT Global.

"Якщо під час переговорів буде принесено в жертву частини території України або елементи її суверенітету, ми не вирішимо фундаментальної проблеми, а, навпаки, потенційно поглибимо агресію Росії", - сказала вона.

Валтонен наголосила, що останні атаки Росії, які стали наймасштабнішими від початку повномасштабної війни, свідчать про небажання Кремля йти на припинення вогню. Вона додала, що Путін веде гібридну війну проти всієї Європи, впливаючи на вибори, порушуючи роботу GPS і використовуючи "тіньовий флот" у Балтійському морі.

Глава МЗС підкреслила, що союзники мають продовжувати тверду підтримку України, стримувати амбіції Росії та обмежувати її можливості шляхом жорстких санкцій і мит на російський експорт до ЄС.

"Проблема з Путіним не може бути вирішена за рахунок України", - зазначила Валтонен.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російський генерал Картаполов: "Финляндия становится рассадником фашизма быстрее Украины". ВIДЕО