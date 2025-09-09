Российский нарратив о "победе" далек от реальности, - глава МИД Эстонии Цахкна

Заявления российской пропаганды о "победе" в Украине далеки от реальности.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в интервью Укрінформ, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что война РФ против Украины после быстрых достижений в начале превратилась в чрезвычайно медленное и изнурительное продвижение. По его словам, это не имеет никаких реалистичных военных перспектив, кроме надежды на слом решимости и единства Украины и наших союзников в результате террора против людей и городов.

"Частью этого является и пропагандистский нарратив о "победе", который не выдерживает столкновения с фактами. Ведь Россия сегодня дальше от своих первоначальных целей, чем была в начале войны. Эти незначительные территориальные достижения - единственное, что Россия может показать миру на фоне колоссальной цены и страданий, которые она сама создала", - пояснил Цахкна.

Читайте также: Ночные атаки РФ демонстрируют, что Путин не отказался от курса агрессии, - Цахкна

Министр считает, что это влияет "на определенных людей и аудитории".

В то же время, по его убеждению, надо четко заявлять, что Россия борется не за территорию, а против независимости и суверенитета Украины и против всей архитектуры безопасности Европы.

"И наша задача - ежедневно доказывать своими действиями и словами, что непоколебимая поддержка Украины и растущее давление на Россию делают продолжение агрессии все дороже и бессмысленнее. Чем больше мы делаем сейчас, тем быстрее эта реальность станет для России очевидной и неизбежной. И это гораздо важнее, чем обсуждать незначительные перемещения линии фронта", - подытожил глава МИД Эстонии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Цахкна об ударе РФ по Яровой: "Бить по гражданским, ожидающим пенсию, - шокирующее проявление негуманности Путина"