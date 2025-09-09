УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9364 відвідувача онлайн
Новини Естонія про війну в Україні
646 6

Російський наратив про "перемогу" є далеким від реальності, - глава МЗС Естонії Цахкна

В Естонії вважають, що РФ не перемагає у війні

Заяви російської пропаганди про "перемогу" в Україні є далекими від реальності.

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що війна РФ проти України після швидких здобутків на початку перетворилася на надзвичайно повільне й виснажливе просування. За його словами, це не має жодних реалістичних військових перспектив, окрім сподівання на злам рішучості та єдності України й наших союзників унаслідок терору проти людей і міст.

"Частиною цього є і пропагандистський наратив про "перемогу", який не витримує зіткнення з фактами. Адже Росія сьогодні далі від своїх початкових цілей, ніж була на початку війни. Ці незначні територіальні здобутки - єдине, що Росія може показати світу на тлі колосальної ціни та страждань, які вона сама створила", - пояснив Цахкна.

Читайте також: Нічні атаки РФ демонструють, що Путін не відмовився від курсу агресії, - Цахкна

Міністр вважає, що це впливає "на певних людей та аудиторії".

Водночас, на його переконання, треба чітко заявляти, що Росія бореться не за територію, а проти незалежності й суверенітету України та проти всієї архітектури безпеки Європи.

"І наше завдання - щодня доводити своїми діями та словами, що непохитна підтримка України і зростальний тиск на Росію роблять продовження агресії все дорожчим і безглуздішим. Що більше ми робимо зараз, то швидше ця реальність стане для Росії очевидною та неминучою. І це набагато важливіше, ніж обговорювати незначні переміщення лінії фронту", - підсумував глава МЗС Естонії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Цахкна про удар РФ по Яровій: "Бити по цивільних, які очікують на пенсію, - шокуючий прояв негуманності Путіна"

Автор: 

Цахкна Маргус (86) війна в Україні (6078)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вони бояться що Україна почне говорити за перемогу, тому вони перші почали.
показати весь коментар
09.09.2025 16:07 Відповісти
Мила, добра, беззахисна Естонія...
показати весь коментар
09.09.2025 16:23 Відповісти
победит тот за кем правда
показати весь коментар
09.09.2025 16:25 Відповісти
Для банди ( змови) міндічів і прутіністів достатньо буде ще два роки тримати напружену війну, щоб виграти по очкам - у них просто ресурсів більше а на нашому боці- Ціле Ніхто з числа верховної влади і дипломатичних профі
показати весь коментар
09.09.2025 16:27 Відповісти
Зеленський вважає перемогою будь-який етап війни під час якої він буде при владі. Путін вважає перемогою будь-який час в якому українці будуть страждати та жити гірше за росіян. Ось вони і зійшлися посередині
показати весь коментар
09.09.2025 16:33 Відповісти
Та нехай оголосять там у себе фейкову перемогу! Лиш би реально наші міста припинили бомбити!
показати весь коментар
09.09.2025 16:55 Відповісти
 
 