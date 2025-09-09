Російський наратив про "перемогу" є далеким від реальності, - глава МЗС Естонії Цахкна
Заяви російської пропаганди про "перемогу" в Україні є далекими від реальності.
Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що війна РФ проти України після швидких здобутків на початку перетворилася на надзвичайно повільне й виснажливе просування. За його словами, це не має жодних реалістичних військових перспектив, окрім сподівання на злам рішучості та єдності України й наших союзників унаслідок терору проти людей і міст.
"Частиною цього є і пропагандистський наратив про "перемогу", який не витримує зіткнення з фактами. Адже Росія сьогодні далі від своїх початкових цілей, ніж була на початку війни. Ці незначні територіальні здобутки - єдине, що Росія може показати світу на тлі колосальної ціни та страждань, які вона сама створила", - пояснив Цахкна.
Міністр вважає, що це впливає "на певних людей та аудиторії".
Водночас, на його переконання, треба чітко заявляти, що Росія бореться не за територію, а проти незалежності й суверенітету України та проти всієї архітектури безпеки Європи.
"І наше завдання - щодня доводити своїми діями та словами, що непохитна підтримка України і зростальний тиск на Росію роблять продовження агресії все дорожчим і безглуздішим. Що більше ми робимо зараз, то швидше ця реальність стане для Росії очевидною та неминучою. І це набагато важливіше, ніж обговорювати незначні переміщення лінії фронту", - підсумував глава МЗС Естонії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль