Израиль атаковал руководство ХАМАС в Катаре: предварительно, ликвидирован главный переговорщик. ФОТОРЕПОРТАЖ
9 августа армия обороны Израиля нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАСа в столице Катара Дохе. Президент США Дональд Трамп дал "зеленый свет" для атаки.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News, катарскую Al-Jazeera и ЦАХАЛ.
Известно, что целями было высшее руководство террористической организации ХАМАС.
Офис премьера Израиля Беньямина Нетаньяху опубликовал заявление после израильских ударов по Дохе.
"Сегодняшняя операция против высших руководителей террористической организации ХАМАС была полностью независимой операцией Израиля. Израиль ее инициировал, Израиль ее провел, и Израиль берет на себя полную ответственность", - говорится в заявлении.
Высокопоставленные чиновники ХАМАСа встретилось в Дохе, чтобы обсудить последнее предложение Дональда Трампа по завершению боевых действий.
По данным израильских и катарских медиа, предварительно, Израиль ликвидировал главного переговорщика ХАМАС Халиля аль-Хайя. Но Reuters со ссылкой на источники и ряд арабских СМИ пишут, что все руководство ХАМАС пережило атаку.
Израильский чиновник заявил CNN, что Соединенные Штаты были уведомлены о нападении заранее.
Израильский "12 канал" со ссылкой на израильского высокопоставленного чиновника сообщает, что американский президент Дональд Трамп дал "зеленый свет" для атаки.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
По словам главы европейской дипломатии, "Израиль сам создал ХАМАС", чтобы помешать созданию палестинского государства.
США дали разрешение своему союзнику обстрелять ракетами столицу другого своего союзника и убить переговощиков которых они (США) пригласили на переговоры.
Дурдом, короче
А увалити по Пекіну, що б знищити бункерного маразматіка, нє? Чи цій гниді тільки червона доріжка та американські солдати на колінах.
Терміново Нобелівську премію миру рудому номінанту
Ось їм і дали зрозуміти, що багато грошей це добре, але все ж таки не головне
Я с лахтинскими провокаторами с сегодняшней регистрацией дискуссии не иначинаю.
Ірак та Сирія свої нафтмільярди перетворили на гори іржавої зброї, а самі живуть у вічній злиднях та у війні.
Кувейт, Дубай та Саудія, навпаки, живуть мирно і всі пускають на розкіш та підвищення рівня життя.
А Катар зайняв проміжну позицію між ними. Сам не озброюється і не воює, проте фінансує всі війни на Близькому Сході.
"Палажилі" і на ордер і на суд.
"Вважаємо за краще отримувати ноти протесту, а не телеграми співчуття"
(Голда Мейір)
А кремлівське куйло стверджує, що вела:
"Дамбілі бамбас і прітєснялі рускіх. І мі билі винуждєни начать "сво", чтоби устраніть ісходящіє от Украіни угрози."
І? Риторика Ізраїлю з рашкою 1 в 1.
Це: Хімам аль-Хайя, син формального лідера ХАМАСу в Газі Халіля аль-Хайї, Муаман Хасун, Абдалла Ауаг аль-Уахад («Абу Халіль») і Ахмад Абд аль-Малік («Абу Малік»). Крім того, вбито особистого помічника аль-Хайї, ім'я якого не називається.
Член політбюро ХАМАСу Сухайль аль-Хінді в інтерв'ю «Аль-Арабії» підтвердив, що в результаті удару загинув син Халіля аль-Хайї, Хімам. За його словами, також убитий глава канцелярії Аль-Хаї-старшого Джихад Лабад.
«Палестинський інформаційний центр», що належить ХАМАСу, підтверджує цю інформацію.
Муса ан-Наджар 7 жовтня 2023 року перебував разом з бойовиками в кібуці Нір-Оз і вів пряму трансляцію в соцмережах. Зокрема, він знімав викрадення Ширі Бібас і її синів Кфіра та Аріеля. Через чотири дні після початку війни по будинку «журналіста» був завданий авіаудар, але ліквідувати його не вдалося. З того моменту ан-Наджар перебував у списку розшукуваних терористів. За інформацією Ізраїлю, незабаром йому вдалося покинути сектор Гази через КПП «Рафіах», з тих пір він перебуває в Єгипті.