4 319 56

Израиль атаковал руководство ХАМАС в Катаре: предварительно, ликвидирован главный переговорщик. ФОТОРЕПОРТАЖ

9 августа армия обороны Израиля нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАСа в столице Катара Дохе. Президент США Дональд Трамп дал "зеленый свет" для атаки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News, катарскую Al-Jazeera и ЦАХАЛ.

Известно, что целями было высшее руководство террористической организации ХАМАС.

Офис премьера Израиля Беньямина Нетаньяху опубликовал заявление после израильских ударов по Дохе.

"Сегодняшняя операция против высших руководителей террористической организации ХАМАС была полностью независимой операцией Израиля. Израиль ее инициировал, Израиль ее провел, и Израиль берет на себя полную ответственность", - говорится в заявлении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МИД Украины о теракте в Иерусалиме: Террор никогда не является решением и не может быть приемлемым

Израиль атаковал руководство ХАМАС в столице Катара 9 сентября
Израиль атаковал руководство ХАМАС в столице Катара 9 сентября

Высокопоставленные чиновники ХАМАСа встретилось в Дохе, чтобы обсудить последнее предложение Дональда Трампа по завершению боевых действий.

Израиль атаковал руководство ХАМАС в столице Катара 9 сентября

По данным израильских и катарских медиа, предварительно, Израиль ликвидировал главного переговорщика ХАМАС Халиля аль-Хайя. Но Reuters со ссылкой на источники и ряд арабских СМИ пишут, что все руководство ХАМАС пережило атаку.

Израиль атаковал руководство ХАМАС в столице Катара 9 сентября

Израильский чиновник заявил CNN, что Соединенные Штаты были уведомлены о нападении заранее.

Израильский "12 канал" со ссылкой на израильского высокопоставленного чиновника сообщает, что американский президент Дональд Трамп дал "зеленый свет" для атаки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп требует у ХАМАС отпустить заложников: Это последнее предупреждение

Топ комментарии
+10
шо досі війну не закінчили ,рудий же казав шо всіх помирив
09.09.2025 18:24 Ответить
+10
хамасу нема віри теж саме як і пуйлу
09.09.2025 18:30 Ответить
+9
МОЛОДЦІ!
09.09.2025 18:26 Ответить
09.09.2025 18:24 Ответить
09.09.2025 18:26 Ответить
Високопосадовці ХАМАСу зустрілось у Досі, щоб обговорити останню пропозицію Дональда Трампа щодо завершення бойових дій. Вот для них лично боевые действия и завершились.
09.09.2025 18:26 Ответить
Але Reuters із посиланням на джерела та низька арабських ЗМІ https://www.reuters.com/world/doha-blasts-live-israeli-says-it-targeted-hamas-leadership-qatar-2025-09-09/ пишуть, що все керівництво ХАМАС пережило атаку. Джерело: https://censor.net/ua/p3573163
09.09.2025 20:33 Ответить
09.09.2025 18:30 Ответить
Втім, як і Трампу.
09.09.2025 19:07 Ответить
Злі язики подейкують (не стільки злі, скільки знаючі), шо хамас придумав сам моссад, щоби постійно мати привід хєрачити на усі боки по ком завгодно (ну, звісно ж, з дозволу своїх друзів з-за океану).
09.09.2025 20:10 Ответить
Злым языкам надо включить мозги и подумать , зачем кому либо будет нужно херачить во все стороны по кому угодно?
09.09.2025 20:26 Ответить
А навіщо зятю вашого президента знадобився сектор Газа без палестинців?
09.09.2025 20:47 Ответить
Жозеп Боррель обвинил Израиль в "создании ХАМАС"
По словам главы европейской дипломатии, "Израиль сам создал ХАМАС", чтобы помешать созданию палестинского государства.
09.09.2025 20:47 Ответить
бінго!
09.09.2025 18:31 Ответить
ЦАХАЛу-черговий респект...
09.09.2025 18:31 Ответить
Просто деменция, что кому обещал
09.09.2025 18:35 Ответить
+100500.
США дали разрешение своему союзнику обстрелять ракетами столицу другого своего союзника и убить переговощиков которых они (США) пригласили на переговоры.
Дурдом, короче
09.09.2025 19:14 Ответить
Це не дурдом, це чергова підлість Білого дому. Чергова, бо так само підло Білий дім поступив з Україною - максимум зусиль і тиску, щоб Україна віддала ядерну зброю (Кравчука запросили на зустріч в Білий дім, щоб поки він відсутній кацапи тихцем викрали з України тактичні ядерні заряди, які в попередніх домовленостях не призначались для знищення чи передачі в рашку), а тепер - "це не наша війна", забули, що зобов'язання в Будапешті брали спільно з рашкою, як партнери, що представляють одну сторону договору, що передбачає спільну відповідальність.
09.09.2025 20:09 Ответить
Доха, Дубай, помойки которые возомнили себя Лондонами и Парижами.
09.09.2025 18:36 Ответить
Дубай смітник? Та саме Париж зараз смітник. Там якраз арбів вже більше ніж у Дубаї. Та яких арабів - голожопих екстремістів
09.09.2025 19:00 Ответить
Ти хоть был в том Дубае?
09.09.2025 19:41 Ответить
Біба просто найщасливіший політик після приходу Трампа
показать весь комментарий
09.09.2025 18:40 Ответить
Ух, як сміливо, крутий рудий Донні. Увалити по керівництву ХАМАСу в столиці Катару))
А увалити по Пекіну, що б знищити бункерного маразматіка, нє? Чи цій гниді тільки червона доріжка та американські солдати на колінах.
Терміново Нобелівську премію миру рудому номінанту
09.09.2025 18:49 Ответить
Оце я розумію перемовини!
09.09.2025 18:58 Ответить
Тампон же розказував що домовився з ХАМАСом про мир і про заручників і нобелівську премію вже затребував за закінчення війни? Чи це в рамках мирних угод?
09.09.2025 18:59 Ответить
А шо там басмачі з Катару говорять,щодо бомбардуванння їхньої столиці???
09.09.2025 19:05 Ответить
Просят у Ирана черное знамя ждихада (на прокат)
09.09.2025 19:17 Ответить
Ну, от... Тепер хай Катар заявляє "ноту протесту"... Бо це - реальне порушення суверенітету, і кордонів держави... Але - це цого "внутрішня" справа. (Тому - якщо захоче...).
09.09.2025 19:06 Ответить
Катар це маленький, але розпухлий від нафтодоларів павук, який вирішив, що велика кількість грошей дає йому право вирішувати і спрямовувати політику Близького Сходу та й усього світу. Куди не тинься, будь-який вид і спосіб терору, підтримка будь-яких бандитських формувань, і в основі завжди знаходяться гроші катіарських шейхів.
Ось їм і дали зрозуміти, що багато грошей це добре, але все ж таки не головне
09.09.2025 19:22 Ответить
Ось тут я з вами погоджуюсь.
09.09.2025 19:29 Ответить
А если эти павуки скинутся на несколько ядерных бомб у той же русни и согреют вас как следует? Зло по всему миру скоратилось бы в размере в разы.
09.09.2025 19:31 Ответить
Нах иди, Ваня.
Я с лахтинскими провокаторами с сегодняшней регистрацией дискуссии не иначинаю.
09.09.2025 19:33 Ответить
Ну, що сказать? Я, просто, "констатував факт"... І не більше... А там, хай "шейхи" "рєпу чухають" - чи варто "пригрівать", та пригодовувать" "бандюків"?... Йорданія уже "пригрівала"...
09.09.2025 19:34 Ответить
Аллах цій публіці відсипав від своїх щедрот порівну. А далі, як знаєте.
Ірак та Сирія свої нафтмільярди перетворили на гори іржавої зброї, а самі живуть у вічній злиднях та у війні.
Кувейт, Дубай та Саудія, навпаки, живуть мирно і всі пускають на розкіш та підвищення рівня життя.
А Катар зайняв проміжну позицію між ними. Сам не озброюється і не воює, проте фінансує всі війни на Близькому Сході.
09.09.2025 19:43 Ответить
Соромлюсь спитати... а як ви дивитеся на те, шо на вашого прем'єра виданий ордер на арешт Міжнародним Кримінальним Судом?
09.09.2025 20:28 Ответить
Дивимось "палажительно"
"Палажилі" і на ордер і на суд.
"Вважаємо за краще отримувати ноти протесту, а не телеграми співчуття"
(Голда Мейір)
09.09.2025 20:37 Ответить
Дякую за відверту відповідь. Але потім нехай вас не здивує те, що на вашу країну теж може хтось шось "палажить", коли особлива любов Штатів до вас охолоне.
09.09.2025 20:53 Ответить
Биби такой же приступник, как и его дружбан х-ло.
09.09.2025 20:55 Ответить
Про зелене світло від Трампа - це точний хід. Бо Трамп не згадає: може і не давав, а може і дав...
09.09.2025 19:11 Ответить
+++
09.09.2025 19:18 Ответить
А якби Україна так само спробувала вдарити по придністров'ю чи бульбостану, то миттєво була б оголошена країною-терористом.
09.09.2025 19:15 Ответить
собакам собача смерть
09.09.2025 19:18 Ответить
Сказали немцы в 1943 году? Или про что сейчас комментарий?
09.09.2025 19:30 Ответить
В принципе хамасята теперь имеют право убивать евреев и членов их семей в любой точке мира - не? Переговорщиков нельзя убивать - этому правилу тысячи лет. Именно из-за убийства переговорщиков хан Батый поимел всю киевскую Русь во все щеки и булки. Хамасятам надо перенять тактику евреев и творить беспредел в любой точке земного шарика. Глядишь террористы а ля русня - станут сговорчивее.
09.09.2025 19:29 Ответить
С террористами переговоры не ведут.
09.09.2025 19:48 Ответить
Звісно, що не ведуть. Відразу збивають захоплений терористами літак з пасажирами. Будинок з заручниками теж відразу з танків розстрілюють. Я правильно зрозумів?
09.09.2025 20:07 Ответить
Чому радієте?! Думаєте ізраїльські відморозки чимось "краще" москальських відморозків?! ХАМАС,звісно,мерзотники,Катар,звісно,не дружній Ізраїлю але удари по суверенній території іншої держави це шлях тероризму й беззаконня,"СВО" у Ізраїльській версії-те ж "обгрунтування" й виправдання!
09.09.2025 19:46 Ответить
А Украина вела себя как ХАМАС по отношению к России? НЕТ. Это разные ситуации.
09.09.2025 19:49 Ответить
Не потрібно лицемірити-Катар не оголошував війни Ізраїлю! Чужий повітряний простір порушено,руйнуваннь завдано! Катар нападав на Ізраїль?! Агресор це агресор,загарбник це загарбник,вбивці це вбивці-все це Ізраїль остаточно на себе "приміряв" і прийняв! Московія буде рада такому "наслідуванню",хоча-ще хто кого наслідує!
09.09.2025 19:58 Ответить
"А Украина вела себя как ХАМАС по отношению к России?"

А кремлівське куйло стверджує, що вела:
"Дамбілі бамбас і прітєснялі рускіх. І мі билі винуждєни начать "сво", чтоби устраніть ісходящіє от Украіни угрози."

І? Риторика Ізраїлю з рашкою 1 в 1.
09.09.2025 20:14 Ответить
Вот только теракты ХАМАСа против израильтян, это существует в реальности в отличии от бредятины *****. ХАМАС то и создали для уничтожения Израиля, как и хезболлу.
09.09.2025 20:57 Ответить
Они лучше хотя бы тем, что в отличии от кацапских ********* никого не чипают первыми.
09.09.2025 20:30 Ответить
Якась армія у Ізраїлю не дуже "оборонна"; то по палестинцям (у Газі) хєрачать регулярно, то по сирійцям у Сирії, то по Катару... і усе через одну й ту саму причину: хамас.
09.09.2025 20:01 Ответить
І всі навкруги винні в розпалюванні війни, а посередині сидить "святий" Нетаньяху з німбом над головою. До речі той Нетаньяху, який разом з ****** марширує начепивши колорадську стрічку.
09.09.2025 20:21 Ответить
Що ж, офіс прем'єра сам заявив, що бере на себе всю відповідальність за проведену акцію. Переможців то не судять, але перемога так собі(суб'єктивно)...порішали переговорника.
09.09.2025 20:02 Ответить
Гітлера теж довго ніхто не збирався судити і він хєрачив на всі сторони.
09.09.2025 20:23 Ответить
Свого часу Отто фон Бісмарк сказав: «Угоди з Росією не варті й паперу, на якому написані» Відтепер можна сміливо доповнити аксіому Бісмарка - А угоди заключені з США і Ізраїлем ще нікчемніші.
09.09.2025 20:16 Ответить
Это была месть за теракт в Иерусалиме.
09.09.2025 20:55 Ответить
«Палестинський журналіст» Муса ан-Наджар, який перебуває в Єгипті, назвав імена чотирьох членів ХАМАСу, ліквідованих ЦАХАЛом у Досі.
Це: Хімам аль-Хайя, син формального лідера ХАМАСу в Газі Халіля аль-Хайї, Муаман Хасун, Абдалла Ауаг аль-Уахад («Абу Халіль») і Ахмад Абд аль-Малік («Абу Малік»). Крім того, вбито особистого помічника аль-Хайї, ім'я якого не називається.
Член політбюро ХАМАСу Сухайль аль-Хінді в інтерв'ю «Аль-Арабії» підтвердив, що в результаті удару загинув син Халіля аль-Хайї, Хімам. За його словами, також убитий глава канцелярії Аль-Хаї-старшого Джихад Лабад.
«Палестинський інформаційний центр», що належить ХАМАСу, підтверджує цю інформацію.
Муса ан-Наджар 7 жовтня 2023 року перебував разом з бойовиками в кібуці Нір-Оз і вів пряму трансляцію в соцмережах. Зокрема, він знімав викрадення Ширі Бібас і її синів Кфіра та Аріеля. Через чотири дні після початку війни по будинку «журналіста» був завданий авіаудар, але ліквідувати його не вдалося. З того моменту ан-Наджар перебував у списку розшукуваних терористів. За інформацією Ізраїлю, незабаром йому вдалося покинути сектор Гази через КПП «Рафіах», з тих пір він перебуває в Єгипті.
09.09.2025 20:22 Ответить
 
 