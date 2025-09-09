Израиль атаковал руководство ХАМАС в Катаре: предварительно, ликвидирован главный переговорщик. ФОТОРЕПОРТАЖ

9 августа армия обороны Израиля нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАСа в столице Катара Дохе. Президент США Дональд Трамп дал "зеленый свет" для атаки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News, катарскую Al-Jazeera и ЦАХАЛ.

Известно, что целями было высшее руководство террористической организации ХАМАС.

Офис премьера Израиля Беньямина Нетаньяху опубликовал заявление после израильских ударов по Дохе.

"Сегодняшняя операция против высших руководителей террористической организации ХАМАС была полностью независимой операцией Израиля. Израиль ее инициировал, Израиль ее провел, и Израиль берет на себя полную ответственность", - говорится в заявлении.

Высокопоставленные чиновники ХАМАСа встретилось в Дохе, чтобы обсудить последнее предложение Дональда Трампа по завершению боевых действий.

По данным израильских и катарских медиа, предварительно, Израиль ликвидировал главного переговорщика ХАМАС Халиля аль-Хайя. Но Reuters со ссылкой на источники и ряд арабских СМИ пишут, что все руководство ХАМАС пережило атаку.

Израильский чиновник заявил CNN, что Соединенные Штаты были уведомлены о нападении заранее.

Израильский "12 канал" со ссылкой на израильского высокопоставленного чиновника сообщает, что американский президент Дональд Трамп дал "зеленый свет" для атаки.

