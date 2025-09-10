РУС
Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 091 000 человек (+990 за сутки), 11 172 танка, 32 606 артсистем, 23 262 боевые бронированные машины

Втрати РФ

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 091 000 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.09.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1091000 (+990) человек

танков - 11172 (+3) ед

боевых бронированных машин - 23262 (+1) ед

артиллерийских систем - 32606 (+29) ед

РСЗО - 1483 (+1) ед

средства ПВО - 1217 (+0) ед

самолетов - 422 (+0) ед

вертолетов - 341 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 57851 (+347)

крылатые ракеты - 3691 (+0)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 61290 (+83)

специальная техника - 3964 (+1)

Также читайте: Россияне потеряли почти 300 тысяч военных с начала года,- Сырский. ВИДЕО

ликвидация РФ
Фото: Генштаб

"Данные уточняются", - отметили в Генштабе.

Автор: 

Топ комментарии
+14
Минув 4221 день москальсько-української війни.
118! одиниць знищеної техніки та 990 чумардосів за день.
Броня присутня - 4. Арта, спецтехніка та логістика норм.
Відбита чергова масована повітряна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 091 000 це більше, ніж все міське населення Оренбурзької області.
10.09.2025 08:52 Ответить
+7
10.09.2025 08:54 Ответить
+5
Отак дивишся на те, що компанією, яка виробляє ті Фламінго, керують кіношники, рекламщики і якісь будівельники і думаєш - це прикриття реальних виробників, туман і деза. А потім звично розумієш - все *****.
10.09.2025 07:49 Ответить
Отак дивишся на те, що компанією, яка виробляє ті Фламінго, керують кіношники, рекламщики і якісь будівельники і думаєш - це прикриття реальних виробників, туман і деза. А потім звично розумієш - все *****.
10.09.2025 07:49 Ответить
Все ***** окрім бджіл, бджоли теж *****.
10.09.2025 07:51 Ответить
Oleg Iavtushenko вся це історія з фламінго це кіно студії 95 квартал.
Ось головний технічний директор який на фото, від проектування лавочок до будівництва ракет
Країна можливостей
10.09.2025 07:55 Ответить
Україна має таланти,-аксана марченка..
10.09.2025 08:04 Ответить
Та знаю, іспанський стид
10.09.2025 08:05 Ответить
Так отож..
10.09.2025 10:26 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
10.09.2025 07:51 Ответить
10.09.2025 08:52 Ответить
10.09.2025 08:54 Ответить
300 тисяч чумардосів з початку року, останні п'ять діб менше 900 не було, може тимчасово, проте тенденція на збільшення м'яса промальовується.
10.09.2025 09:08 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
10.09.2025 09:34 Ответить
 
 