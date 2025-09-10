Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 091 000 человек (+990 за сутки), 11 172 танка, 32 606 артсистем, 23 262 боевые бронированные машины
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 091 000 человек российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.09.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 1091000 (+990) человек
танков - 11172 (+3) ед
боевых бронированных машин - 23262 (+1) ед
артиллерийских систем - 32606 (+29) ед
РСЗО - 1483 (+1) ед
средства ПВО - 1217 (+0) ед
самолетов - 422 (+0) ед
вертолетов - 341 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня - 57851 (+347)
крылатые ракеты - 3691 (+0)
корабли/катера - 28 (+0)
подводные лодки - 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны - 61290 (+83)
специальная техника - 3964 (+1)
"Данные уточняются", - отметили в Генштабе.
Ось головний технічний директор який на фото, від проектування лавочок до будівництва ракет
Країна можливостей
118! одиниць знищеної техніки та 990 чумардосів за день.
Броня присутня - 4. Арта, спецтехніка та логістика норм.
Відбита чергова масована повітряна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 091 000 це більше, ніж все міське населення Оренбурзької області.