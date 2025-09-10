Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 091 000 человек (+990 за сутки), 11 172 танка, 32 606 артсистем, 23 262 боевые бронированные машины

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 091 000 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.09.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1091000 (+990) человек

танков - 11172 (+3) ед

боевых бронированных машин - 23262 (+1) ед

артиллерийских систем - 32606 (+29) ед

РСЗО - 1483 (+1) ед

средства ПВО - 1217 (+0) ед

самолетов - 422 (+0) ед

вертолетов - 341 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 57851 (+347)

крылатые ракеты - 3691 (+0)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 61290 (+83)

специальная техника - 3964 (+1)

Фото: Генштаб

"Данные уточняются", - отметили в Генштабе.