Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 091 000 осіб (+990 за добу), 11 172 танки, 32 606 артсистем, 23 262 бойові броньовані машини
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 091 000 осіб російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 10.09.25 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 1091000 (+990) осіб
танків - 11172 (+3) од
бойових броньованих машин - 23262 (+1) од
артилерійських систем - 32606 (+29) од
РСЗВ - 1483 (+1) од
засоби ППО - 1217 (+0) од
літаків - 422 (+0) од
гелікоптерів - 341 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 57851 (+347)
крилаті ракети - 3691 (+0)
кораблі / катери - 28 (+0)
підводні човни - 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни - 61290 (+83)
спеціальна техніка - 3964 (+1)
"Дані уточнюються", - зауважили у Генштабі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ось головний технічний директор який на фото, від проектування лавочок до будівництва ракет
Країна можливостей
118! одиниць знищеної техніки та 990 чумардосів за день.
Броня присутня - 4. Арта, спецтехніка та логістика норм.
Відбита чергова масована повітряна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 091 000 це більше, ніж все міське населення Оренбурзької області.