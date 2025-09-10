УКР
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 091 000 осіб (+990 за добу), 11 172 танки, 32 606 артсистем, 23 262 бойові броньовані машини

Втрати РФ

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 091 000 осіб російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 10.09.25 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1091000 (+990) осіб

танків - 11172 (+3) од

бойових броньованих машин - 23262 (+1) од

артилерійських систем - 32606 (+29) од

РСЗВ - 1483 (+1) од

засоби ППО - 1217 (+0) од

літаків - 422 (+0) од

гелікоптерів - 341 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 57851 (+347)

крилаті ракети - 3691 (+0)

кораблі / катери - 28 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни - 61290 (+83)

спеціальна техніка - 3964 (+1)

Також читайте: Росіяни втратили майже 300 тисяч військових від початку року,- Сирський. ВIДЕО

ліквідація рф
Фото: Генштаб

"Дані уточнюються", - зауважили у Генштабі.

Минув 4221 день москальсько-української війни.
118! одиниць знищеної техніки та 990 чумардосів за день.
Броня присутня - 4. Арта, спецтехніка та логістика норм.
Відбита чергова масована повітряна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 091 000 це більше, ніж все міське населення Оренбурзької області.
10.09.2025 08:52
+5
Отак дивишся на те, що компанією, яка виробляє ті Фламінго, керують кіношники, рекламщики і якісь будівельники і думаєш - це прикриття реальних виробників, туман і деза. А потім звично розумієш - все *****.
10.09.2025 07:49
+5
Oleg Iavtushenko вся це історія з фламінго це кіно студії 95 квартал.
Ось головний технічний директор який на фото, від проектування лавочок до будівництва ракет
Країна можливостей
10.09.2025 07:55
Минув 4221 день москальсько-української війни.
118! одиниць знищеної техніки та 990 чумардосів за день.
Броня присутня - 4. Арта, спецтехніка та логістика норм.
Відбита чергова масована повітряна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 091 000 це більше, ніж все міське населення Оренбурзької області.
10.09.2025 08:52
10.09.2025 08:54
300 тисяч чумардосів з початку року, останні п'ять діб менше 900 не було, може тимчасово, проте тенденція на збільшення м'яса промальовується.
10.09.2025 09:08
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!
10.09.2025 09:34
 
 