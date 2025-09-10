Будут судить депутата Днепропетровского облсовета, уличенную в фиктивной военной службе, - ГБР. ФОТО
Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении депутата Днепропетровского областного совета, которая ради политического имиджа и незаконных выплат из госбюджета фиктивно мобилизовалась в армию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Как отмечается, обвинительный акт направлен в суд.
Перед судом также будет отвечать офицер Вооруженных Сил Украины, который помогал в реализации этой аферы.
Что установило следствие?
Депутат прошла военно-врачебную комиссию, получила направление в учебный центр и звание "солдат". Однако при содействии своего знакомого - заместителя командира воинской части - она фактически не участвовала в учениях. Ее водитель несколько раз привозил ее только для формального оформления документов, после чего женщина занималась собственными делами.
В дальнейшем "службу" она продолжила в части своего покровителя. Там ее оформляли на различные должности - от оператора во взводе разведки и корректировки ударных БПЛА до телефонистки и работницы группы коммуникаций штаба. На самом же деле депутат никаких обязанностей не выполняла.
Всего за период фиктивной службы она незаконно получила более 200 тыс. грн, которые тратила на собственные нужды.
В ходе расследования начальник учебного центра, где на бумагах готовилась депутат, признал вину и возместил незаконно начисленные ей выплаты. Суд признал его виновным в пособничестве в уклонении от военной службы и растрате чужого имущества (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409, ч. 4 ст. 191 УК Украины) и, учитывая раскаяние, назначил наказание с испытанием на 3 года.
Зато депутат и офицер обвиняются в уклонении от военной службы путем обмана, совершенном по предварительному сговору группой лиц в военное время (ч. 4 ст. 409 УК Украины). Кроме того, народная избранница будет отвечать еще и за мошенничество (ч. 3 ст. 190 УК Украины).
Что грозит?
За содеянное им грозит до 10 лет лишения свободы. Также к обвиняемым заявлен гражданский иск о возмещении незаконно полученных средств.
Тепер, їй тільки на курси з мінєту, і вперед, на послицю!!!
Або тюрма …, якщо «портновським з доброчесністю» у мантіях, не відмусолить майно і гроші…, як крупа!!