Будут судить депутата Днепропетровского облсовета, уличенную в фиктивной военной службе, - ГБР. ФОТО

Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении депутата Днепропетровского областного совета, которая ради политического имиджа и незаконных выплат из госбюджета фиктивно мобилизовалась в армию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, обвинительный акт направлен в суд.

Перед судом также будет отвечать офицер Вооруженных Сил Украины, который помогал в реализации этой аферы.

Что установило следствие?

Депутат прошла военно-врачебную комиссию, получила направление в учебный центр и звание "солдат". Однако при содействии своего знакомого - заместителя командира воинской части - она фактически не участвовала в учениях. Ее водитель несколько раз привозил ее только для формального оформления документов, после чего женщина занималась собственными делами.

В дальнейшем "службу" она продолжила в части своего покровителя. Там ее оформляли на различные должности - от оператора во взводе разведки и корректировки ударных БПЛА до телефонистки и работницы группы коммуникаций штаба. На самом же деле депутат никаких обязанностей не выполняла.

Всего за период фиктивной службы она незаконно получила более 200 тыс. грн, которые тратила на собственные нужды.

В ходе расследования начальник учебного центра, где на бумагах готовилась депутат, признал вину и возместил незаконно начисленные ей выплаты. Суд признал его виновным в пособничестве в уклонении от военной службы и растрате чужого имущества (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409, ч. 4 ст. 191 УК Украины) и, учитывая раскаяние, назначил наказание с испытанием на 3 года.

Зато депутат и офицер обвиняются в уклонении от военной службы путем обмана, совершенном по предварительному сговору группой лиц в военное время (ч. 4 ст. 409 УК Украины). Кроме того, народная избранница будет отвечать еще и за мошенничество (ч. 3 ст. 190 УК Украины).

Что грозит?

За содеянное им грозит до 10 лет лишения свободы. Также к обвиняемым заявлен гражданский иск о возмещении незаконно полученных средств.