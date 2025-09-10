Судитимуть депутатку Дніпропетровської облради, викриту на фіктивній військовій службі, - ДБР. ФОТО

Фото: ДБР

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно депутатки Дніпропетровської обласної ради, яка заради політичного іміджу та незаконних виплат з держбюджету фіктивно мобілізувалася до війська.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, обвинувальний акт скеровано до суду.

Перед судом також відповідатиме офіцер Збройних Сил України, який допомагав у реалізації цієї афери.

Що встановило слідство?

Депутатка пройшла військово-лікарську комісію, отримала направлення до навчального центру та звання "солдат". Однак за сприяння свого знайомого - заступника командира військової частини - вона фактично не брала участі у навчаннях. Її водій кілька разів привозив її лише для формального оформлення документів, після чого жінка займалася власними справами.

Надалі "службу" вона продовжила у частині свого покровителя. Там її оформлювали на різні посади - від оператора у взводі розвідки та корегування ударних БПЛА до телефоністки та працівниці групи комунікацій штабу. Насправді ж депутатка жодних обов’язків не виконувала.

Загалом за період фіктивної служби вона незаконно отримала понад 200 тис. грн, які витрачала на власні потреби.

Під час розслідування начальник навчального центру, де на паперах готувалася депутатка, визнав провину та відшкодував незаконно нараховані їй виплати. Суд визнав його винним у пособництві в ухиленні від військової служби та розтраті чужого майна (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409, ч. 4 ст. 191 КК України) і, враховуючи каяття, призначив покарання з випробуванням на 3 роки.

Натомість депутатка та офіцер обвинувачуються в ухиленні від військової служби шляхом обману, вчиненому за попередньою змовою групою осіб у воєнний час (ч. 4 ст. 409 КК України). Крім того, народна обраниця відповідатиме ще й за шахрайство (ч. 3 ст. 190 КК України).

Що загрожує?

За скоєне їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Також до обвинувачених заявлено цивільний позов про відшкодування незаконно отриманих коштів.