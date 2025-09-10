УКР
Судитимуть депутатку Дніпропетровської облради, викриту на фіктивній військовій службі, - ДБР. ФОТО

афера з мобілізацією на Дніпропетровщині
Фото: ДБР

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно депутатки Дніпропетровської обласної ради, яка заради політичного іміджу та незаконних виплат з держбюджету фіктивно мобілізувалася до війська.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, обвинувальний акт скеровано до суду.

Перед судом також відповідатиме офіцер Збройних Сил України, який допомагав у реалізації цієї афери.

Також читайте: Депутатку Дніпропетровської облради, яка заради іміджу фіктивно "служила" в ЗСУ, взято під варту з правом застави

Що встановило слідство?

Депутатка пройшла військово-лікарську комісію, отримала направлення до навчального центру та звання "солдат". Однак за сприяння свого знайомого - заступника командира військової частини - вона фактично не брала участі у навчаннях. Її водій кілька разів привозив її лише для формального оформлення документів, після чого жінка займалася власними справами.

Надалі "службу" вона продовжила у частині свого покровителя. Там її оформлювали на різні посади - від оператора у взводі розвідки та корегування ударних БПЛА до телефоністки та працівниці групи комунікацій штабу. Насправді ж депутатка жодних обов’язків не виконувала.

Загалом за період фіктивної служби вона незаконно отримала понад 200 тис. грн, які витрачала на власні потреби.

Під час розслідування начальник навчального центру, де на паперах готувалася депутатка, визнав провину та відшкодував незаконно нараховані їй виплати. Суд визнав його винним у пособництві в ухиленні від військової служби та розтраті чужого майна (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409, ч. 4 ст. 191 КК України) і, враховуючи каяття, призначив покарання з випробуванням на 3 роки.

Натомість депутатка та офіцер обвинувачуються в ухиленні від військової служби шляхом обману, вчиненому за попередньою змовою групою осіб у воєнний час (ч. 4 ст. 409 КК України). Крім того, народна обраниця відповідатиме ще й за шахрайство (ч. 3 ст. 190 КК України).

Також читайте: Депутатка Дніпропетровської облради заради іміджу фіктивно служила в ЗСУ та отримала понад 200 тис.грн, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Що загрожує?

За скоєне їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Також до обвинувачених заявлено цивільний позов про відшкодування незаконно отриманих коштів.

махінації (429) мобілізація (3217) ДБР (3720) Дніпропетровська область (4228)
А Вакарчук не те саме робив?
показати весь коментар
10.09.2025 11:17 Відповісти
Він ротом відробляв, своєму спонсору?? «Пісняр» від політичних афер!!
показати весь коментар
10.09.2025 11:19 Відповісти
от как она могла "фиктивно мобилизоваться", может ее фиктивно зачислили приказом по части на посаду в часть? за подписью командира части?, прикомандировали и не следили за несением воинской службы???
показати весь коментар
10.09.2025 11:33 Відповісти
Я так розумію, що в білих трусах це депутата облради ?!
показати весь коментар
10.09.2025 11:37 Відповісти
Вона сидячи на посаді, свідомо робила грошовий гешефт=аферу з групою осіб!!
Тепер, їй тільки на курси з мінєту, і вперед, на послицю!!!
Або тюрма …, якщо «портновським з доброчесністю» у мантіях, не відмусолить майно і гроші…, як крупа!!
показати весь коментар
10.09.2025 11:40 Відповісти
А уявіть, скільки буде таких "УБД" після війни...
показати весь коментар
10.09.2025 12:00 Відповісти
 
 