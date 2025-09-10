"Начали применять женщин": в Торецке наши воины разбили атаку российских штурмовиков

На Торецком направлении, в зоне ответственности 100-й отдельной механизированной бригады, ежесуточно фиксируют более 200 обстрелов. Львиная доля - это удары дронами и артиллерии. Враг пытается продавить украинскую оборону, а когда не удается, свирепствует и наносит удары по гражданским.

Об этом рассказал пресс-офицер 100-й бригады Дмитрий Зинюк, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, тактика штурмов врага за это время существенно не изменилась. Это все те же малые пехотные группы. Время от времени россияне применяют мотоциклы, которые становятся лакомым куском для артиллеристов и дронаров бригады.

"Из нового - в своих штурмах они начали применять женщин. Но, как известно, враг пола не имеет, поэтому пехотная группа так же была уничтожена. Относительно наземных роботизированных комплексов, то последний раз они применялись несколько недель назад. НРК сопровождало два вражеских пехотинца, которые стали легкой целью для дронаров", - рассказал пресс-офицер.

