"Почали застосовувати жінок": у Торецьку наші воїни розбили атаку російських штурмовичок

На Торецькому напрямку, у зоні відповідальності 100-ої окремої механізованої бригади, щодоби фіксують понад 200 обстрілів. Левова частка — це удари дронами та артилерії. Ворог намагається продавити українську оборону, а коли не вдається, лютує і завдає ударів по цивільних.

Про це розповів пресофіцер 100-ої бригади Дмитро Зінюк, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, тактика штурмів ворога за цей час суттєво не змінилася. Це все ті ж малі піхотні групи. Час від часу росіяни застосовують мотоцикли, які стають ласим шматком для артилеристів та дронарів бригади.

"З нового — у своїх штурмах вони почали застосовувати жінок. Але, як відомо, ворог статі немає, тому піхотна група так само була знищена. Щодо наземних роботизованих комплексів, то востаннє вони застосовувалися кілька тижнів тому. НРК супроводжувало два ворожих піхотинці, які стали легкою ціллю для дронарів", - розповів пресофіцер.

