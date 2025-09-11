Обстрел Песчаного 10 августа: умер 15-летний юноша, который месяц был на аппарате ИВЛ

В больнице Харькова умер 15-летний юноша, который 10 августа пострадал в результате российского обстрела в Купянском районе Харьковской области.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, после вражеской атаки в с. Песчаное его доставили в медучреждение в очень тяжелом состоянии, он был на аппарате ИВЛ.



"В течение месяца врачи делали все возможное, чтобы спасти ребенку жизнь. К сожалению, травмы оказались слишком тяжелыми. Искренние соболезнования родным и близким", - рассказал глава ОВА.

