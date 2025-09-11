Обстріл Піщаного 10 серпня: помер 15-річний хлопець, який місяць був на апараті ШВЛ
У лікарні Харкова помер 15-річний хлопець, який 10 серпня постраждав унаслідок російського обстрілу в Куп’янському районі Харківської області.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, після ворожої атаки в с. Піщане хлопця доставили до медзакладу в дуже важкому стані, він був на апараті ШВЛ.
"Протягом місяця лікарі робили все можливе, щоб урятувати дитині життя. На жаль, травми виявилися надто важкими. Щирі співчуття рідним і близьким", - розповів голова ОВА.
