Новини Обстріли Харківщини
Обстріл Піщаного 10 серпня: помер 15-річний хлопець, який місяць був на апараті ШВЛ

Обстріли Харківщини

У лікарні Харкова помер 15-річний хлопець, який 10 серпня постраждав унаслідок російського обстрілу в Куп’янському районі Харківської області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, після ворожої атаки в с. Піщане хлопця доставили до медзакладу в дуже важкому стані, він був на апараті ШВЛ.

"Протягом місяця лікарі робили все можливе, щоб урятувати дитині життя. На жаль, травми виявилися надто важкими. Щирі співчуття рідним і близьким", - розповів голова ОВА.

Ворог не припиняє воювати з дітьми ,бодай ви виздихали кацапські варвари.
